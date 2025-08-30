Hojlund, torna la clausola di rescissione. Il Napoli la fissa a 90 milioni, come Higuain (Pedullà)

Il Napoli ha portato a casa l’affare Hojlund, che sarà il sostituto di Lukaku (a questo punto non crediamo solo per un breve periodo ndr) e in generale il nuovo centravanti di Conte. Un attaccante giovane, molto veloce, futuribile. Venduto dall’Atalanta per 85 milioni al Manchester e ora ri-rivenduto a 50 totali al Napoli. Sia Gianluca Di Marzio che Alfredo Pedullà, due notissimi esperti di calciomercato, hanno parlato di una clausola rescissoria nel contratto tra il Napoli e il danese. Entrambi sono concordi su un valore superiore a 80 milioni di euro, ma Pedullà è certo della cifra precisa: 90 milioni (ci ricorda qualcosa? ndr).

Il Napoli e le clausole: per Di Marzio quella di Hojlund superiore agli 80 milioni, per Pedullà 90

Di seguito quanto si legge sul sito del noto esperto di mercato di Sportitalia:

“Rasmus Hojlund è pronto per il Napoli, sta preparando i bagagli per la nuova destinazione e domani – come anticipato poco fa – svolgerà le visite per il nuovo club. Operazione mai a rischio, mai in discussione, l’ulteriore conferma arriva dal fatto che il Lipsia sta lavorando su Harder. Il Napoli ha inserito una clausola rescissoria molto alta, possiamo svelare la vera cifra: 90 milioni. E ora non resta che consumare gli ultimi passaggi burocratici per consegnare un nuovo attaccante ad Antonio Conte”.

Diversamente – ma non troppo – sul proprio portale scrive così Gianluca Di Marzio:

“Il Napoli è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante: sistemati tutti i dettagli formali per l’arrivo di Rasmus Højlund in Italia. Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con il Manchester United nelle ultime ore e il club inglese ha autorizzato il viaggio del classe 2003. Gli azzurri hanno prenotato uno slot per il danese che arriverà in serata a Roma. Operazione da 6 milioni di euro per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. Il Napoli inoltre ha aggiunto nel contratto anche una clausola rescissoria di oltre 80 milioni di euro”.