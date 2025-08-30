Hojlund, torna la clausola di rescissione. Il Napoli la fissa a 90 milioni, come Higuain (Pedullà)
Per Di Marzio "è superiore agli 80 milioni". Stessa cifra di Gonzalo venduto poi alla Juventus. Il danese era stato venduto dall'Atalanta al Manchester per 85 milioni
Il Napoli ha portato a casa l’affare Hojlund, che sarà il sostituto di Lukaku (a questo punto non crediamo solo per un breve periodo ndr) e in generale il nuovo centravanti di Conte. Un attaccante giovane, molto veloce, futuribile. Venduto dall’Atalanta per 85 milioni al Manchester e ora ri-rivenduto a 50 totali al Napoli. Sia Gianluca Di Marzio che Alfredo Pedullà, due notissimi esperti di calciomercato, hanno parlato di una clausola rescissoria nel contratto tra il Napoli e il danese. Entrambi sono concordi su un valore superiore a 80 milioni di euro, ma Pedullà è certo della cifra precisa: 90 milioni (ci ricorda qualcosa? ndr).
Il Napoli e le clausole: per Di Marzio quella di Hojlund superiore agli 80 milioni, per Pedullà 90
Di seguito quanto si legge sul sito del noto esperto di mercato di Sportitalia:
“Rasmus Hojlund è pronto per il Napoli, sta preparando i bagagli per la nuova destinazione e domani – come anticipato poco fa – svolgerà le visite per il nuovo club. Operazione mai a rischio, mai in discussione, l’ulteriore conferma arriva dal fatto che il Lipsia sta lavorando su Harder. Il Napoli ha inserito una clausola rescissoria molto alta, possiamo svelare la vera cifra: 90 milioni. E ora non resta che consumare gli ultimi passaggi burocratici per consegnare un nuovo attaccante ad Antonio Conte”.
Diversamente – ma non troppo – sul proprio portale scrive così Gianluca Di Marzio:
“Il Napoli è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante: sistemati tutti i dettagli formali per l’arrivo di Rasmus Højlund in Italia. Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con il Manchester United nelle ultime ore e il club inglese ha autorizzato il viaggio del classe 2003. Gli azzurri hanno prenotato uno slot per il danese che arriverà in serata a Roma. Operazione da 6 milioni di euro per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. Il Napoli inoltre ha aggiunto nel contratto anche una clausola rescissoria di oltre 80 milioni di euro”.