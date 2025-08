Gutierrez-Napoli, l’entourage del calciatore ha cambiato leggermente le cifre, c’è una distanza di 500 mila euro

Matteo Moretto tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano ha parlato delle ultime riguardo al mercato del Napoli toccando in particolare le situazioni di Gutierrez e Juanlu.

«Il Napoli dopo il rilancio del Wolverhampton, da 17-18 milioni di euro come base d’accordo col Siviglia, ha deciso di non rilanciare, ad oggi. Il Napoli è fermo sulla pista Juanlu. Vedremo se deciderà di abbandonarla definitivamente o no ma negli ultimi due giorni non ha mandato segnali di voler provare a rilanciare per Juanlu. Ad oggi Juanlu, che non ha ancora un accordo totale con il Wolverhampton, sta iniziando a prendere in considerazione l’ipotesi Premier League. C’è anche l’Everton, ma il Wolverhampton è avanti. E il Napoli si è fermato».

Per quanto riguarda invece Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona, sembrerebbe che il calciatore sia sempre già vicino a vestire la maglia azzurra.

Gutierrez ad un passo dal Napoli

«Accordo tra Napoli e Girona sulla parte fissa dell’operazione per 18 milioni di euro. I club stanno limando i dettagli sui bonus. La distanza tra il Napoli e il nuovo entourage del giocatore è minima, è di circa 500 mila euro. Il Napoli ha in pugno Gutierrez, mancano gli ultimi 100 metri per chiudere l’operazione. Le parti sono vicinissime, ci sono stati contatti anche nelle ultimissime ore per colmare la distanza con l’entourage dell’esterno, che ha cambiato leggermente le cifre. Ma ballano meno di 500 mila euro. Dipende dal Napoli ora la chiusura dell’operazione».

Gutierrez-Napoli, ore cruciali: possibile fumata bianca entro il weekend per 18 milioni + 2 di bonus

Due giorni fa Moretto aveva detto : «Gutierrez è vicinissimo al Napoli. Tra Napoli e Girona ormai ci siamo, si discute di piccoli dettagli: bonus e modalità di pagamento. Se ieri l’accordo era quasi fatto, quasi totale, oggi siamo alle fasi finalissime. Parti vicinissime anche per quanto riguarda il contratto del calciatore. Mi aspetto dunque che Gutierrez al Napoli possa definirsi entro questo weekend, sono ore cruciali. La clausola di Miguel Gutierrez col Girona è di 35 milioni di euro, ma la trattativa tra i due club dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro. Da capire definitivamente la struttura perché mi parlano anche di una possibile offerta finale da 18 milioni di euro più 2 di bonus. Il contratto del ragazzo sarà di cinque anni, con la possibilità forte che si aggiunga un altro anno opzionale, quindi 5+1».