Gutierrez è un nuovo calciatore del Napoli: «Non ho avuto nessun dubbio quando mi hanno chiamato»

Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità di Miguel Gutierrez al Napoli, tramite il solito tweet di Aurelio De Laurentiis a cui ha fatto seguito il comunicato apparso sul sito azzurro.

Gutierrez al Napoli, ora è ufficiale: il comunicato

“La Ssc Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club. Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell’aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell’estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi ’24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana. Benvenuto, Miguel!”.

Questo invece il tweet di De Laurentiis che ha scritto un semplice quanto incisivo “Benvenuto Miguel!”.

Benvenuto Miguel! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 19, 2025

Ecco le prime parole del calciatore, riportate sull’account Instagram del Napoli: «Non ho avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo».

Nel primo pomeriggio il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, tramite il proprio account “X”, aveva informato sul possibile numero di maglia che sceglierà il terzino. L’ormai ex Girona pare che abbia scelto di indossare la maglia numero 3. A seguire il tweet del noto collega.

“Miguel Gutiérrez indosserà la maglia numero 3 del Napoli”.

Non ci sono stati intoppi, dunque, per il giocatore. Ieri mattina aveva sostenuto le visite mediche a Villa Stuart a Roma, terminate nel primo pomeriggio. Poi il viaggio verso Napoli, dove è arrivato in serata. Da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore azzurro. Per un’operazione complessiva da 20 milioni di euro, cifra che include i bonus. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni valido fino al 30 giugno 2030. L’ingaggio sarà di 2,3 milioni di euro netti a stagione.