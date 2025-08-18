Gutierrez ha terminato le visite mediche col Napoli: a breve la firma, al Girona 18 milioni più bonus (Tmw)

"Lasciata da poco la struttura di Villa Stuart, a Roma. Se non ci saranno controindicazioni, il terzino spagnolo si appresta così a lasciare il Girona e ad unirsi al Napoli"

Si sono concluse da poco le visite mediche di Miguel Gutierrez, il terzino spagnolo che presto sarà un nuovo calciatore del Napoli. Ha lasciato Villa Stuart e si attende adesso solo la firma sul contratto che lo legherà agli azzurri. A seguire quanto riportato dal portale Tmw.

Gutierrez, visite mediche terminate: i dettagli

“Terminate da qualche minuto le visite mediche alle quali si è sottoposto Miguel Gutierrez. Se non ci saranno controindicazioni, il terzino spagnolo si appresta così a lasciare il Girona e ad unirsi al Napoli. Gutierrez ha da poco lasciato la struttura di Villa Stuart, a Roma. I dettagli economici del trasferimento di Miguel Gutierrez dal Girona al Napoli: il club di De Laurentiis aveva definito da tempo l’operazione con il Girona sulla base di 18 milioni più uno di bonus”.

“Conte sta per abbracciare il suo nuovo esterno a sinistra, uno dei giocatori più decisivi in termini di assist della Liga nel suo ruolo. Anni 24, mancino naturale, Gutierrez sarà a disposizione del suo nuovo allenatore solo tra qualche settimana dato che è ancora ai box dopo essere stato operato alla caviglia destra. Da settembre potrà unirsi ai compagni e diventare una valida opzione a sinistra con caratteristiche diverse rispetto a Olivera e Spinazzola”.

Queste erano le novità emerse stamattina e rese note da Sky Sport.

