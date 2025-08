Gutierrez, De Zerbi voleva soffiarlo al Napoli ma il terzino ha dato priorità agli azzurri (As)

Dato l'interesse del Girona per Ounahi, il Marsiglia aveva proposto uno scambio tra i due calciatori. Il 50% dell'importo del terzino andrà al Real Madrid, sua ex squadra.

Miguel Gutierrez è vicino a diventare un nuovo calciatore del Napoli; il terzino sinistro ex Real Madrid, arriva dal Girona. Tuttavia, oltre al Napoli, anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi aveva fatto un tentativo per il classe 2001.

De Zerbi voleva soffiare Gutierrez al Napoli

Secondo quanto riportato da As:

Anche il Marsiglia ha cercato di convincerlo a giocare in Ligue 1, ma fin dall’inizio il suo desiderio era il Napoli. La squadra francese voleva sfruttare l’interesse del Girona per Azzedine Ounahi, dunque aveva mandato agli spagnoli una proposta per avere Gutierrez includendo uno scambio con Ounahi. Ma l’offerta del Napoli è quella che ha soddisfatto maggiormente sia il Girona, sia il giocatore. Il 50% dell’importo del terzino andrà al Real Madrid.

«Gutierrez è vicinissimo al Napoli. Tra Napoli e Girona ormai ci siamo, si discute di piccoli dettagli: bonus e modalità di pagamento. Se ieri l’accordo era quasi fatto, quasi totale, oggi siamo alle fasi finalissime», esordisce il giornalista.

Moretto poi entra nel merito dell’affare dicendo: «Parti vicinissime anche per quanto riguarda il contratto del calciatore. Mi aspetto dunque che Gutierrez al Napoli possa definirsi entro questo weekend, sono ore cruciali. La clausola di Miguel Gutierrez col Girona è di 35 milioni di euro, ma la trattativa tra i due club dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro. Da capire definitivamente la struttura perché mi parlano anche di una possibile offerta finale da 18 milioni di euro più 2 di bonus. Il contratto del ragazzo sarà di cinque anni, con la possibilità forte che si aggiunga un altro anno opzionale, quindi 5+1».