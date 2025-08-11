Grealish alla fine va all’Everton, addio Napoli (semmai ci fosse stato un vero interesse)

Jack Grealish ha scelto l’Everton. Dopo essere stato messo fuori rosa dal Manchester City, l’esterno, su cui (forse) c’era anche il forte interesse del Napoli, rimarrà in Inghilterra.

Grealish alla fine ha scelto l’Everton

Scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

Jack Grealish all’Everton, ci siamo. Accordo raggiunto con il Manchester City per un prestito e visite mediche fissate per oggi. Grealish ha detto sì al progetto Everton e ora è pronto a completare il suo trasferimento nelle prossime 24 ore.

🚨💣 EXCL: Jack Grealish to Everton, here we go! Loan deal agreed with Man City and medical booked later today. Grealish said yes to #EFC project and he’s now set to complete his move in next 24 hours. New addition for David Moyes. 🔵🃏 pic.twitter.com/iP4e0rh7yb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Il pezzo del Times comincia così:

Parafrasando la storia di un figlio adottivo di Manchester più famoso di lui: “Allora Jack, dov’è che è andato tutto storto?” George Best stava intrattenendo una Miss Mondo discinta in un letto d’albergo coperto dalle sue vincite al casinò quando un fattorino curioso gli pose quella famosa domanda. Jack Grealish non è Best, ovviamente, ma le sue tribolazioni quest’estate sono l’ultimo capitolo di una carriera che è andata un po’ fuori dai binari.

Ha trascorso l’estate a Ibiza mentre 27 dei suoi compagni di squadra del City erano negli Stati Uniti a giocare il Mondiale per club. La pazienza di Pep Guardiola sembra essere finita. Il modo di giocare del City sta cambiando. Grealish, che ha sacrificato il suo stile per la sostanza, sembra un uomo del passato. A luglio si è allenato da solo al City e, negli ultimi giorni, con un personal trainer. A 29 anni, è fuori dal giro. “Allora Jack, dov’è andato tutto storto?” L’analogia con George Best, leggenda del Manchester United, è forte.