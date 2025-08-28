L'annuncio su Instagram: “Decibel è un figlio di Napoli, ci sarà sempre spazio per lui nella mia casa”. Era molto alto il rischio di essere subissato di fischi sabato per Napoli-Cagliari.

Geolier rompe l’accordo col Napoli: «Abbiamo chiesto il reintegro di Decibel Bellini, non è avvenuto»

Sembra una barzelletta, forse lo è. Ma è un dato di fatto che l’improvviso allontanamento di Decibel Bellini (storico speaker del Napoli allo stadio) ha provocato molto rumore nella tifoseria azzurra. La sua estromissione è stata comunicata dal Napoli contemporaneamente alla notizia dell’accordo per l’affidamento della direzione artistica delle partite alla società di Geolier e di suo fratello.

Ma le numerose proteste da parte dei tifosi hanno indotto Geolier prima a comunicare via Instagram che è rimasto addolorato dalle parole di odio nei suoi confronti e a ribadire che non è stato lui la causa della rottura tra il Napoli e Decibel bellini. E poi, in serata, poco dopo mezzanotte, con uno status su Instagram ha comunicato la rottura dell’accordo col Napoli. Geolier ha scritto di aver chiesto il reintegro dello storico speaker dell’era De Laurentiis. Invano. E che non ci sono più le condizioni per continuare.

Era molto alto il rischio – per Geolier e i suoi – sabato sera, in occasione di Napoli-Cagliari, di essere subissati di fischi. Non sarebbe stato un bel biglietto da visita per un artista che ovviamente vive del rapporto col suo pubblico.

Ecco cosa ha scritto Geolier:

Dopo i fatti accaduti in queste ore, Golden Boys (la società di Geolier e del fratello) interrompe la partnership con la Ssc Napoli per la direzione artistica del matchday.

La volontà di Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la società ha deciso comunque di sollevarlo dall’incarico.

Io Emanuele (Geolier, ndr) ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele, ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la Ssc Napoli.

E e mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte.

Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre.