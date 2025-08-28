Home » Cultura e società

Il Napoli cambia, l’intrattenimento sarà curato da Geolier. Il club saluta Decibel Bellini storico speaker

La società Golden Boys (di Geolier e di suo fratello) curerà la direzione artistica delle partite insieme al club. Si alterneranno diversi artisti durante la stagione. Col Cagliari lo speaker sarà Timo Suarez

Geolier Frattesi

Sanremo (Im) 08/02/2024 - 74° Festival di Sanremo / foto Image nella foto: Geolier

Il Napoli annuncia una svolta storica nell’intrattenimento al Maradona. Addio a Decibel Bellini – che il club ringrazia – e via alla collaborazione con Geolier e la su società.

Ecco il comunicato del club:

Ssc Napoli e Golden Boys annunciano una partnership per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del Club. Grazie a questo accordo, Golden Boys curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo.

Golden Boys è la società dei fratelli Gaetano (Ceo) e Emanuele Palumbo (in arte Geolier), creata proprio per sviluppare progetti nel settore musicale e nel mondo degli eventi. L’artista napoletano ha già collaborato con il Club alla colonna sonora del film “Sarò con te” ed è stato tra i protagonisti delle feste scudetto del 2023 e del 2025.

Il primo appuntamento della stagione è in programma sabato 30 agosto in occasione della gara interna contro il Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Nel corso dell’anno si alterneranno numerosi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita del Maradona.

La Ssc Napoli coglie l’occasione per ringraziare Daniele Decibel Bellini, che ha contribuito a raccontare momenti iconici della storia del Club. 

