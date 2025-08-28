Geolier: «Parole di odio nei miei confronti. Ma è stato il Napoli a sollevare dall’incarico Decibel Bellini»

Il rapper è dovuto intervenire sui social per provare a placare la contestazione: «la decisione è stata presa dalla società Napoli Calcio, per motivi estranei alla Golden Boys” (la società sua e del fratello)

Geolier: «Messaggi di odio nei miei confronti. Ma è stato il Napoli a sollevare dall’incarico Decibel Bellini»

L’allontanamento di Decibel Bellini (lo storico speaker del Calcio Napoli) è la notizia del giorno in città. Ben più del sorteggio Champions.

Forse – senza forse – il Calcio Napoli ha sottovalutato l’attaccamento della piazza per Decibel Bellini. Era uno del Napoli. Tutte le esultanze ai gol sono legate a lui. Il Napoli ha deciso di sostituirlo e affidare la direzione artistica a Geolier o meglio alla società che lui ha messo su col fratello. Questo ha scatenato un putiferio tra i tifosi. Aggiungiamo che – stranamente – uno come De Laurentiis ha sottovalutato l’aspetto scaramantico. Così come l’endemica avversione alle novità da parte di un ambiente – quello dei tifosi – quasi sempre con la testa rivolta all’indietro. Sta di fatto che la notizia che non sarà più Decibel Bellini a fare lo speaker del Napoli ha provocato numerose reazioni, non carine nei confronti dei Geolier. Il rapper è dovuto intervenire sui social per dire che lui non c’entra niente, che è stato il Napoli a sollevare Decibel Bellini dall’incarico.

I messaggi di Geolier su Instagram

Geolier ha pubblicato due storie su Instagram:

“Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys (la società sua e del fratello, ndr) per quanto riguarda la volontà del Napoli Calcio di sollevare Decibel Bellini dall’incarico di speaker.

Quello che è stato proposto a Golden Boys, non a me personalmente, è di gestire la direzione artistica del matchday per la stagione appena iniziata, incarico che la società ha accolto con grande piacere vista la mia grande amicizia con tutta la squadra e le collaborazioni di questi anni. Le decisioni prese nei giorni scorsi dal Napoli Calcio nulla hanno a che vedere con me e chi lavora insieme a me”.

“Vedo che la questione ha creato molta confusione, quindi per chiarezza ci tengo a ribadire che la decisione di sollevare l’incarico a Decibel Bellin è stata presa dalla società Napoli Calcio, per motivi estranei alla Golden Boys”.

Ivan Zazzaroni ha scritto su Instagram su Decibel Bellini:

Decibel Bellini non è più la voce dello stadio Maradona: lo sostituisce alla direzione artistica la società dei fratelli Palumbo (Geolier).

Avendo conosciuto Decibel all’inizio della sua avventura e incrociato la passione per il ruolo e il Napoli che lo animava gli mando un caldo abbraccio.

Tutte le situazioni finiscono, prima o poi, è lo schifo imperfetto della vita, secondo Andrea Di Carlo. #napoli