Escluso dal Psg, Donnarumma potrebbe andare al City come sostituto di Ederson

Donnarumma potrebbe sostituire Ederson al Manchester City. Il Galatasaray è interessato all’estremo difensore brasiliano e il club inglese comincia a guardarsi intorno.

Donnarumma al City e Ederson al Galatasaray? (Romano)

Fabrizio Romano ha condiviso su X la seguente indiscrezione:

“Il Manchester City ha contattato il Psg per conoscere le condizioni dell’affare Donnarumma. La richiesta attuale del Psg si aggira intorno ai 50 milioni di euro, considerata troppo alta, e l’operazione sarebbe possibile solo se Ederson dovesse partire. Il Chelsea non è in corsa. Gigio chiarirà presto la sua posizione.”

Segue poi un aggiornamento relativo a una possibile cessione del City, strettamente legata alla notizia precedente:

“Il Galatasaray ha fatto un approccio diretto con il Manchester City puntando principalmente a Éderson come obiettivo principale tra i portieri. L’opzione Donnarumma non è mai stata considerata concreta, poiché il Galatasaray è concentrato sull’affare Éderson. Le trattative sono in corso sia tra i club che con il giocatore, e questo potrebbe essere fondamentale per il City nel perseguire l’acquisto di Donnarumma.”

Il portiere italiano spinto verso l’uscita dal Psg (Rmc Sport)

Fabrice Hawkins, attraverso RMC Sport, comunica quanto segue: “Spinto verso l’uscita dal Psg, Gianluigi Donnarumma potrebbe trovare una nuova destinazione al Manchester City. Secondo le informazioni di Rmc Sport, il club inglese, terzo in Premier League la scorsa stagione, ha messo nel mirino il portiere italiano nel caso in cui il suo attuale estremo difensore, Ederson, dovesse partire.”

Il City ha, però, delle priorità: “Se nulla è ancora stato deciso, la stampa turca ha riportato delle trattative tra il brasiliano di 31 anni e il Galatasaray. Secondo Fanatik, il club turco e l’esperto portiere avrebbero raggiunto un accordo sulle condizioni personali e sarebbe stata presentata un’offerta di 3 milioni di euro al Manchester City.

Arrivato nel 2017 e sotto contratto fino al 2026, Ederson ha partecipato alla storica stagione 2022-2023 dei Citizens. Tuttavia, la sua partenza è ora una possibilità e, in caso di addio, la priorità del Manchester City è Gianluigi Donnarumma. Pilastro del Psg e uno dei protagonisti della vittoria in Champions League la scorsa stagione, il vincitore dell’Europeo 2021 è ora spinto verso l’uscita dopo l’arrivo di Lucas Chevalier e non è stato convocato per la finale della Supercoppa di mercoledì.”

Il club inglese si sta muovendo ovviamente in anticipo:“Il Manchester City ha già avviato trattative con l’entourage dell’italiano, che è molto apprezzato da Pep Guardiola. L’accordo tra Donnarumma e City non dovrebbe essere un problema, dato che il giocatore è molto interessato al trasferimento. I Skyblues presenteranno un’offerta al Psg solo nel caso in cui Ederson dovesse partire, e il Psg non sarà particolarmente esigente.”