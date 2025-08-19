Embolo in cima alla lista del Napoli, costa poco (10 milioni) ma piace anche in Premier – Tuttosport

Il quotidiano scrive: "Il bomber del Monaco ha un contratto in scadenza nel 2026, non è stato convocato per la prima giornata di Ligue 1. Ha un ingaggio di 3 milioni netti a stagione e spinge per un trasferimento in Serie A"

Continua la girandola di nomi di attaccanti finiti in orbita Napoli dopo il serio infortunio muscolare di Romelu Lukaku. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, nella lista del club azzurro ci sarebbe anche Breel Embolo, 28enne svizzero attualmente in forza al Monaco (ma ai margini del progetto dei francesi). L’attaccante ex Basilea sarebbe addirittura in cima alla lista del ds Manna.

“Nel Napoli è scattata l’operazione centravanti. La ricerca è diventata frenetica dopo l’esito degli esami di Lukaku […] In cima alla lista del ds Manna ora c’è Breel Embolo, attaccante camerunense naturalizzato svizzero, classe 1997. Il bomber del Monaco ha un contratto in scadenza nel 2026, non è stato convocato per la prima giornata di Ligue 1 e ha una valutazione decisamente accessibile per il Napoli: circa 10 milioni di euro. Embolo, che ha un ingaggio di 3 milioni netti a stagione e spinge per un trasferimento in Serie A, nell’ultima stagione ha segnato 7 gol e fornito 9 assist in 42 partite. Sull’attaccante, però, c’è l’interesse di diversi club di Premier”.

Arrivano novità sul possibile nuovo attaccante del Napoli, dopo che gli esami di Romelu Lukaku hanno riscontrato che il belga dovrà stare ai box per più di tre mesi. Da Zirkzee a Hojlund, sono diversi i nomi in orbita azzurra. A seguire quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano con un post su “X”.

Zirkzee no, Hojlund sì: il Manchester United detta le condizioni al Napoli

“Il Napoli ha avuto contatti diretti con il Manchester United oggi a seguito dell’infortunio di Romelu Lukaku, che sarà fuori per più di 3 mesi. Il Napoli ha chiesto condizioni per il prestito di Rasmus Højlund. Il Manchester United vuole trattenere Joshua Zirkzee, ma nessun contatto nonostante i contatti di oggi. Piano chiaro di Rúben Amorim”