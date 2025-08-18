Home » Il Campo » Calciomercato

Il Napoli cerca un attaccante in prestito, è disposto a investire solo per un attaccante giovane (Sky)

Rivela Marchetti: «Le ipotesi vanno dal prestito all'acquisto a titolo definitivo. Zirkzee non è nella lista perché il Manchester non è disposto a darlo in prestito»

Vlahovic rigore juve Juventus Napoli

Db Genova 27/09/2024 - campionato di calcio serie A / Genoa-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic

Dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli tornerà sul mercato per prendere un nuovo attaccante. Da Hojlund a Vlahovic, passando per Embolo: ci sono almeno cinque centravanti nel mirino degli azzurri. Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione a Sky Sport 24. A seguire quanto dichiarato dal noto collega.

Napoli alla caccia di un nuovo attaccante: da Vlahovic a Hojlund, almeno cinque i nomi sondati

«È difficile che lo stop di Lukaku sia inferiore ai tre mesi. Questo obbliga il Napoli a prendere in considerazione l’ipotesi di prendere un altro attaccante: oggi è il giorno delle tante telefonate che il Napoli ha fatto in giro per sondare il terreno con i tanti calciatori che sono sul mercato».

Il Napoli si è informato con il Manchester United per Hojlund, ma si è informato anche sulle condizioni di Vlahovic, di Embolo del Monaco, c’è stato anche un sondaggio per Krstovic e per Pinamonti. Le ipotesi vanno dal prestito all’acquisto a titolo definitivo: eventualmente giocatori come Vlahovic ed Embolo, in scadenza di contratto, arriverebbero a titolo definitivo. Il Napoli preferisce prendere un attaccante in prestito ed è disposto ad investire solo per un attaccante giovane».

Su questi attaccanti però ci sono anche altre squadre che ci lavorano da mesi, come Milan e Atalanta. Zirkzee non è nella lista perché il Manchester non è disposto a darlo in prestito».

Questo quanto riportato sull’argomento questo pomeriggio da Fabrizio Romano su “X”.

Leggi anche: Il Napoli in contatto col Manchester United per il prestito di Hojlund (Romano)

“Il Napoli ha avuto contatti diretti con il Manchester United oggi a seguito dell’infortunio di Romelu Lukaku, che sarà fuori per più di 3 mesi. Il Napoli ha chiesto condizioni per il prestito di Rasmus Højlund. Il Manchester United vuole trattenere Joshua Zirkzee, ma nessun contatto nonostante i contatti di oggi. Piano chiaro di Rúben Amorim”.

Correlate
juanlu

Napoli, lunedì giornata decisiva per Juanlu. Cheddira all’Udinese (Di Marzio)

Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per il difensore del Siviglia al Napoli, che confida di chiudere l’operazione secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. In uscita, invece, è ufficiale il trasferimento di Cheddira all’Udinese: l’attaccante classe ’98 si muove in prestito da 700mila euro con diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo a 4 milioni.