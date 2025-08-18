Il Napoli cerca un attaccante in prestito, è disposto a investire solo per un attaccante giovane (Sky)

Rivela Marchetti: «Le ipotesi vanno dal prestito all'acquisto a titolo definitivo. Zirkzee non è nella lista perché il Manchester non è disposto a darlo in prestito»

Dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli tornerà sul mercato per prendere un nuovo attaccante. Da Hojlund a Vlahovic, passando per Embolo: ci sono almeno cinque centravanti nel mirino degli azzurri. Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione a Sky Sport 24. A seguire quanto dichiarato dal noto collega.

Napoli alla caccia di un nuovo attaccante: da Vlahovic a Hojlund, almeno cinque i nomi sondati

«È difficile che lo stop di Lukaku sia inferiore ai tre mesi. Questo obbliga il Napoli a prendere in considerazione l’ipotesi di prendere un altro attaccante: oggi è il giorno delle tante telefonate che il Napoli ha fatto in giro per sondare il terreno con i tanti calciatori che sono sul mercato».

Il Napoli si è informato con il Manchester United per Hojlund, ma si è informato anche sulle condizioni di Vlahovic, di Embolo del Monaco, c’è stato anche un sondaggio per Krstovic e per Pinamonti. Le ipotesi vanno dal prestito all’acquisto a titolo definitivo: eventualmente giocatori come Vlahovic ed Embolo, in scadenza di contratto, arriverebbero a titolo definitivo. Il Napoli preferisce prendere un attaccante in prestito ed è disposto ad investire solo per un attaccante giovane».

Su questi attaccanti però ci sono anche altre squadre che ci lavorano da mesi, come Milan e Atalanta. Zirkzee non è nella lista perché il Manchester non è disposto a darlo in prestito».

Questo quanto riportato sull’argomento questo pomeriggio da Fabrizio Romano su “X”.

Leggi anche: Il Napoli in contatto col Manchester United per il prestito di Hojlund (Romano)

“Il Napoli ha avuto contatti diretti con il Manchester United oggi a seguito dell’infortunio di Romelu Lukaku, che sarà fuori per più di 3 mesi. Il Napoli ha chiesto condizioni per il prestito di Rasmus Højlund. Il Manchester United vuole trattenere Joshua Zirkzee, ma nessun contatto nonostante i contatti di oggi. Piano chiaro di Rúben Amorim”.