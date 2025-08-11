Donnarumma non convocato dal Psg per la Supercoppa. L’equipe: “deve trovare una via d’uscita”

Gianluigi Donnarumma non è stato convocato da Luis Enrique per la Supercoppa Europea in programma contro il Tottenham ad Udine dopodomani, mercoledì sera. Una decisione radicale che fa prendere forma con concretezza alla rottura sancita dall’ingaggio di Lucas Chevalier del Lilla, che difenderà la porta del Psg per i prossimi cinque anni. Uno schiaffo dal doppio significato, per Donnarumma, visto che la partita si disputa in Italia e il capitano della Nazionale deve ormai ponderare ogni prospettiva per non rimanere ai margini nella stagione che porta al Mondiale. Con questa esclusione, il club dell’emiro del Qatar indica non solo l’uscita dal progetto, ma pure la volontà di dettare le sue condizioni e non subirle.

La rottura è avvenuta per i continui problemi sul rinnovo che tarda ad arrivare col club campione d’Europa. La scadenza nel 2026 impone al Psg di trovare una via d’uscita immediata per non perderlo a zero tra un anno. A seguire quanto riportato da L’Equipe sulla questione.

Donnarumma non convocato da Luis Enrique per la Supercoppa, i dettagli

“Il portiere italiano Gianluigi Donnarumma non è stato incluso nella lista dei convocati per la trasferta di mercoledì (ore 21:00) a Udine per affrontare il Tottenham. Questa volta, è chiaro che il Psg gli sta mostrando la via d’uscita”.