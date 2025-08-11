Donnarumma all’Inter? Non è fantacalcio, Marotta lo sta corteggiando e costa “solo” 7 milioni netti (Libero)

Donnarumma all’Inter? Il tormentone ritorna dopo il modo in cui il portierone azzurro è stato scaricato dal Psg che ha acquisto Chevalier per 55 milioni e pare che non lo convocherà per la Supercoppa d’Europa contro il Tottenham.

Ne scrive Libero con Claudio Savelli:

È il Psg a non aver offerto il rinnovo di contratto a Donnarumma o è Donnarumma ad aver rifiutato le proposte? Domanda da un milione di dollari, anzi da circa 7 milioni di euro, tanti ne guadagna il portiere italiano a Parigi. Ecco, a scanso di equivoci, sono 12 milioni lordi per il club, non 12 netti al giocatore, e questo apre diverse opzioni circa la possibilità di una trattativa in questi ultimi venti giorni di mercato. Anche in Italia, sì. A questo si va incontro considerando l’ira funesta che il Psg sta scatenando su Gigio.

Quaranta milioni più 10 di bonus, questa la cifra di cui si parla per Chevalier. Nessuno spenderebbe quei soldi per un portiere di riserva. (…) Nel comunicato di presentazione, Chevalier viene così descritto: «A suo agio sulla linea di porta, nei duelli, nelle uscite. Ed è pure dotato di un ottimo gioco con i piedi».

Donnarumma potrebbe non essere convocato dal Psg per la Supercoppa d’Europa

Passando dalle parole ai fatti, il club parigino avrebbe deciso di non convocare Donnarumma per la Supercoppa europea in programma mercoledì a Udine contro il Tottenham. Apparentemente per permettere a Gigio di allenarsi, in realtà per certificare il suo nuovo status di riserva. L’idea di Donnarumma di rimanere fino a scadenza sta diventando impraticabile. Non è ammissibile che il portiere più decisivo della scorsa stagione stia in panchina per un anno, peraltro quello che (si spera per lui e per noi) porta al Mondiale.

L’Inter ha capito da tempo i modi in cui il Psg tratta Donnarumma e, sotto traccia, sta facendo l’esatto contrario: lo sta trattando, in tutti i sensi, bene. Ma se il progetto originale prevedeva il ritorno a Milano di Gigio tra un anno, quando contemporaneamente scadrà il contratto di Sommer, andrà rivisto in caso di assalto di una delle due squadre di Manchester (più lo United che vuole liberarsi di Onana che il City, ancora in dubbio se fare a meno di Ederson). Insomma, non è da escludere un assalto dell’Inter in caso di addio della pista Lookman e di offerta da Manchester direzione Parigi. A quel punto la palla sarebbe nelle mani di Gigio. Ma qui non basta una semplice parata: serve una prodezza per uscire da una situazione del genere. Una delle sue.