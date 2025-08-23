De Bruyne: «Sono io che devo adattarmi a loro, non il contrario. Devo imparare da loro. Già oggi potevamo fare meglio»
A Dazn con McTominay che dice: «Sono io che devo avere consigli da lui, non il contrario è un onore averlo in squadra. Non ho ancora un soprannome per lui»
McTominay e De Bruyne a Dazn dopo Sassuolo-Napoli 0-2
«Ce l’eravamo detti di continuare con quella tesa, era importante oggi contro una squadra con facile, è la cosa che più conta: i tre punti.
De Bruyne primo gol in un debutto:
«Bello iniziare in questo modo, ho calciato in modo pericoloso, per fortuna nessuno l’ha toccata, è stato bello».
McTominay gli hai dato consigli sull’Italia?
«Sono io che devo avere consigli da lui, non il contrario è un onore averlo in squadra».
De Bruyne e McTominay giocano sui soprannomi
Kevin, cosa ti ha impressionato di questi primi mesi?
«È un diverso modo di lavorare. Io che devo adattarmi a loro, non il contrario. Devo imparare da loro. Vedo che sono un gruppo molto compatto. Anche oggi potevamo fare meglio sia di squadra che individualmente»
McTominay: «Non ho un soprannome per lui, c’è ancora tempo».
Il belga prova a parlare in italiano: «Comprendo l’italiano ma non riesco a parlarlo»