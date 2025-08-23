Conte li lascia liberi e loro portano a casa risultato e tre punti. È ancora calcio d'agosto ma il Napoli è squadra consapevole. Due incertezze di Meret

McTominay e De Bruyne 007 con licenza di svariare e segnare: il Napoli passeggia 2-0 a Sassuolo

McTominay e De Bruyne i due 007 del Napoli con licenza di svariare, inventare e segnare. Sono loro due, i cani sciolti sguinzagliati da Conte, ad archiviare la pratica Sassuolo in 56 minuti. E a certificare la vittoria all’esordio del Napoli campione d’Italia. Segna prima lo scozzese, nel primo tempo, su cross di Politano. Remake del gol scudetto: stavolta non in rovesciata, ma di testa. Nella ripresa, il belga calcia una velenosa punizione delle sue, uno di quei cross sul secondo palo che vanno a morire nell’angolino basso senza che nessuno riesca a toccarlo. Al minuto 56 la partita è virtualmente finita (sempre che sia mai cominciata). McTominay – tra i trenta del Pallone d’Oro – migliore in campo. A Manchester hanno ormai il fegato spappolato.

Il Napoli vince alla sua maniera. Controllo della partita e blitz improvvisi. Al calcio d’agosto, almeno in Italia, di più non si può chiedere. La squadra dà l’idea di essere consapevole della propria forza, di saper gestirsi: sa quando accelerare e quando addormentare la partita. Non è poco.

Per la prima da campioni d’Italia, Conte sceglie Meret in porta e Juan Jesus in difesa. La seconda soprattutto è probabilmente una scelta di spogliatoio, per premiare chi ha contribuito a vincere lo scudetto. Certo è singolare lasciare 31 milioni in panchina (Beukema) con Buongiorno ancora fuori condizione. Ma tant’è.

Si gioca senza Lukaku, al suo posto Lucca che si dà molto da fare e a fine primo tempo i tocchi sono 22 (non pochi per quel ruolo). Lucca torna molto, si sacrifica, gioca diciamo alla Ravanelli (o alla Carnevale). Conquista anche il fallo che decreta l’espulsione di Koné nel finale. In tribuna a seguire Lucca c’è il ct della Nazionale Rino Gattuso. Da quelle parti c’è anche Cristiano Giuntoli idolo dei napoletani non solo per il terzo scudetto ma anche per aver distrutto la Juventus.

McTominay e De Bruyne si alternano e si gestiscono

McTominay e De Bruyne si alternano vicino a Lucca, si gestiscono. Gli occhi sono quasi tutti per il belga che ha l’opportunità di segnare dopo appena 27 secondi con un destro al volo. Per il resto del primo tempo, trotterella, sbaglia anche qualche pallone sanguinoso (come quello che serve Laurienté e lo manda verso la porta azzurra), ma ne appoggia anche uno delizioso in area a Rrahmani che però di mestiere fa il difensore ruvido. Poi, la punizione gol e i titoloni di domani.

Dopo aver sbloccato la partita, lo scozzese volante – uno dei migliori acquisti della storia del Calcio Napoli – sul finire del tempo colpisce anche la traversa con un potente e imparabile destro da fuori area.

Il Sassuolo prova pure a giocare. Ma il divario è enorme. Da segnalare un altro scozzese, Doig: terzino sinistro della squadra di Grosso, velocissimo (non vorremmo bestemmiare ma veloce quasi alla Gareth Bale, meno potente). Berardi ancora arrugginito, anche se produce un bel tiro in diagonale.

Da segnalare un paio di incertezze di Meret, una per tempo, che per poco non producono il peggio. La prima volta si attarda troppo nel rilancio e per un pelo Pinamonti non segna un gol da oggi le comiche. E poi non blocca un tiro da lontano non irresistibile del difensore Muharemovic (non male): per fortuna sulla respinta Meret e il Napoli non vengono puniti. E comunque il Napoli non subisce gol.

Il Napoli gioca meglio la ripresa che il primo tempo. Forse perché si abbassa la temperatura, o perché si sciolgono i muscoli. O perché anche il Sassuolo è più stanco. Forse Conte avrà detto qualcosa negli spogliatoi. Al minuto 55 secondo palo di giornata, sempre sull’asse McTominay-Politano ma a parti invertite con Politano (buona la sua prova, sempre di fatica) che tira e sfiora il raddoppio. Poco prima del bis di De Bruyne che chiude la partita.

Il valzer delle sostituzioni comincia al 75esimo, con Neres per Politano. All’uscita di Lucca, il Napoli gioca col centravanti volante. Variante che rivedremo. Da segnalare il debutto in Serie A di Vergara napoletano di Frattaminore.