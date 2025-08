Conte non è soddisfatto e permane l’atavico problema in zona gol (Corsport)

La sconfitta col Best e il pareggio con la Caserta hanno raffreddato gli eccessivi entusiasmi sul Napoli. È calcio d’agosto, non sono questi i problemi. Nel senso che invece bisognerebbe riflettere sulle modalità con cui è stato costruito questo Napoli. Bisogna ragionare su quel che è stato fatto e giungere alla conclusione che va trovato un nuovo equilibrio. È questo l’aspetto su cui sta lavorando Antonio Conte. Fatto sta che i risultati orientano molti pensieri, anche tra luglio e agosto.

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che è lo stesso Conte a non essere soddisfatto:

Conte non può essere soddisfatto e non lo è al netto di una serie di elementi oggettivi che non vogliono essere alibi: la squadra è un cantiere e il mercato è aperto; lo stress psicofisico della preparazione durissima ha spezzato le gambe e affettato i riflessi; l’inserimento dei sei nuovi necessita di tempi fisiologici e alcuni big sono in ritardo. Per intenderci: Buongiorno non è ancora rientrato in gruppo, Anguissa e Politano sono in ripresa, e McTominay e Gilmour hanno giocato ieri la prima amichevole. Insieme con i dati di fatto, però, ci sono le riflessioni. E oltre l’innegabile reazione del secondo tempo con i francesi, le prestazioni sono state piuttosto deludenti. Permane l’atavico problema in zona gol, con appena 4 reti realizzate in altrettante partite, e per giunta sono emersi inusuali problemi in fase difensiva. Magari sono solo episodi, per carità. Ma i passi indietro di domenica con il Brest e di ieri con la Casertana hanno obbligato Conte ad alzare il livello di guardia.

Il Napoli resta uno dei club più osservati in questa fase delicata della sessione estiva. In un editoriale pubblicato su Calciomercato.com, Sandro Sabatini analizza le dinamiche che coinvolgono gli azzurri. Esordisce con un commento sulla sconfitta con il Brest: «Allarme? Non scherziamo. È calcio d’estate. Chi ha un minimo di esperienza, immune da sogni e incubi estivi, appunto. La prossima stagione si giocherà su dati di fatto scolpiti dal mercato e dall’ultima stagione, oltre che dal confronto su come procedono le avversari».