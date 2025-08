Comuzzo sull’interesse del Napoli: «è successo tutto un po’ di fretta. Ci pensavo tanto»

Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola affrontando diversi temi, tra cui un retroscena del mercato che riguarda il Napoli. Di seguito le dichiarazioni di Comuzzo:

Come ha vissuto l’interessamento del Napoli a gennaio?

«E’ successo tutto un po’ di fretta. Potevo aspettarmelo, ma è stato tutto veloce. Non ragionavo a quello che stava accadendo. Nei giorni caldi ci pensavo tanto. Poi quando è finita la trattativa, sono ripartito per la mia strada per continuare a dare il massimo per la mia squadra».

Quanto ha apprezzato il rinnovo con la Fiorentina?

«Tanto, mi apprezzano parecchio e io cerco di ricambiare in campo».

Cos’è per te Firenze?

«Per me è una seconda casa. Sono andato via a 14 anni, mi ha accolto da sette anni e la valuto come una famiglia. Sono sempre stato bene e mi sono sempre sentito a casa».

Quali sono i suoi sogni?

«Cercare di raggiungere la Nazionale, vincere qualche trofeo. Ogni mattina mi sveglio per dare il massimo e migliorare. Non vedo a lungo termine, cerco solo di migliorare giorno dopo giorno per arrivare a quegli obiettivi».

Quanto punta alla Nazionale?

«Io cercherò di mettermi in mostra per essere convocato, poi si vedrà. Ma darò sempre tutto per cercare di rappresentare questo paese».

Che obiettivi di squadra avete?

«L’asticella si è alzata, tramite anche il mister e acquisti importanti. Vogliamo fare meglio della stagione precedente, quindi magari alzare un trofeo e puntare a una coppa più importante. L’obiettivo sarebbe la Champions League, però lo valuteremo passo dopo passo».