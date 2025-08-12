Chiesa, solo il Napoli lo ha cercato con concretezza (Repubblica)

Federico Chiesa s’è perso e non sa più tornare. È a Liverpool, si trova anche bene scrive Repubblica con Emanuele Gamba, ma il campo non lo vede mai. Slot non lo ha messo in campo nemmeno due giorni fa (nella Community Shield persa ai rigori contro il Crystal Palace) pur essendo l’unico attaccante in panchina. Se non gioca con continuità, non si riprenderà mai. Solo il Napoli lo ha cercato veramente. Ne scrive Repubblica:

Federico Chiesa non è sparito e nemmeno è considerato un’irrecuperabile nullità, se qualche giornalista ha criticato Arne Slot per averlo tenuto tutto il tempo in panchina nella finale di Community Shield che il Liverpool ha perso ai rigori contro il Crystal Palace. A 20’ dalla fine il tecnico ha tolto il centravanti Ekitike e l’ha rimpiazzato con un centrocampista, MacAllister, e non con l’unico attaccante che aveva in panchina, il nostro Fede, e per questo è stato rimproverato. Chiesa gode dunque ancora di un po’ di considerazione: sarà anche minima, ma è una base da cui ripartire.

Chiesa e la Nazionale

A lasciare l’Inghilterra sta pensando, anche perché Gattuso gli ha spiegato che lo prenderà in considerazione per la Nazionale soltanto se giocherà con continuità nel club. A Liverpool, questo, non gli è garantito. L’estate scorsa Chiesa fu l’unico acquisto dei Reds, che pagarono alla Juventus 12 milioni. Nel principesco mercato 2025 (293 milioni spesi, 196 incassati) è una goccia in un mare di soldi: non sarà insomma lui a spostare la strategia commerciale dei campioni d’Inghilterra, disposti ad assecondare le volontà del giocatore, che può essere ceduto per 10 milioni o anche soltanto in prestito. Ma in pochi, finora, si sono interessati e l’unico a farlo con una certa concretezza è stato il Napoli, perché Conte ha pensato che i suoi strappi sulla sinistra gli potrebbero far comodo. Ma le incognite sono tante e quelle Fede non riesce a togliersele di dosso. Difficile, del resto, senza giocare.



