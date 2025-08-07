Chevalier al Psg per 40 milioni (55 inclusi i bonus). Tanti soldi, troppi per una riserva: Donnarumma lascerà il Psg

Lucas Chevalier è pronto a passare dal Lilla al Psg. I due club francesi hanno trovato una quadra per il trasferimento. Suona un campanello d’allarme per Gigio Donnarumma, in quanto ora dovrà fare i conti con un serio concorrente alla sua titolarità. Possibile addio per lui entro la fine del mercato? A seguire quanto rivelato da L’Equipe.

Chevalier va al Psg, i dettagli

“Il Paris Saint-Germain e il Lilla hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Lucas Chevalier. Il Psg ha inviato una nuova proposta al Lilla nelle ultime ore, per soddisfare le richieste del club del nord della Francia. L’offerta è stimata in poco più di 40 milioni di euro, bonus esclusi. Ora i due club devono definire i dettagli e mettere per iscritto l’accordo prima di finalizzare il trasferimento. È solo questione di ore”.

“Lucas Chevalier potrà quindi recarsi nella capitale per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo contratto quinquennale. Il Paris voleva risolvere la questione rapidamente per poter contare sul francese mercoledì prossimo nella Supercoppa Europea contro il Tottenham a Udine. E dopo oggi tutti sono d’accordo che sarà così. Questo acquisto aprirà ora una grande sfida per i portieri parigini, soprattutto perché anche Renato Marin ha firmato a parametro zero dalla Roma. Arnau Tenas e Gianluigi Donnarumma sono candidati a partire, ma nessuno dei due accetterà un’offerta qualsiasi. Bisognerà anche osservare la reazione di Matvei Safonov, l’ambizioso russo che non vuole accontentarsi di un ruolo di riserva”.

Leggi anche: Il Psg di Luis Enrique non fa compromessi oppure al fondo non si fida di Donnarumma? (L’Equipe)

Maggiori dettagli, invece, soprattutto sui bonus, arrivano da Rmc. A seguire quanto si legge.

“Lucas Chevalier firmerà con il Psg per 55 milioni di euro, bonus inclusi, dal Lilla. Gli ultimi dettagli devono essere definiti prima del suo arrivo a Parigi e della firma di un contratto quinquennale”.