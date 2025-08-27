Cassano: «Il Napoli con Conte può aprire un ciclo, l’Inter con Inzaghi non ha aperto una m…»

L’ex calciatore Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Viva El Futbol in merito alla rosa del Napoli di quest’anno.

Cassano: «Il connubio De Bruyne-Conte a Napoli farà meglio dello scudetto di Spalletti»

Cassano ha commentato:

«Conte l’anno scorso ha preso una squadra distrutta; quest’anno ha preso tutte buone seconde scelte, escluso De Bruyne. Il Napoli prenderà l’attaccante perché Lucca va bene per le squadre di media classifica, il Napoli è un’altra roba. Escluso De Bruyne, chi c’è come giocatori di alto livello? McTominay deve dire grazie a Conte, Anguissa ha fatto bene con Spalletti ma due anni fa fece male. Io non vedo questi campioni per la Champions. La rosa più forte è quella dell’Inter, che ha due squadre. Sono convinto che Conte riuscirà a tirar fuori delle motivazioni alla squadra, mi piacerebbe chiedergli che ragionamenti fa per motivarli così tanto. Il connubio De Bruyne-Conte farà qualcosa di meraviglioso, meglio dell’anno dello scudetto di Spalletti. De Laurentiis si è tenuto il jolly Conte, ha speso tanto e gli ha fatto arrivare i giocatori già nel primo ritiro. Sono contento che possano aprire un ciclo con Conte, a differenza dell’Inter con Inzaghi che non ha aperto una m**chia».

«Non è detto che il Napoli faccia bene in Champions, anche se ha vinto due scudetti in tre anni, perché la Champions è un altro sport. Se chiedete a Conte che ne pensa della Champions, direbbe che è una luminosa e meravigliosa zavorra, perché è dura. Il Napoli non arriva a due giocatori per ruolo. La squadra è forte, ma per me si è più allungata che rinforzata, escluso De Bruyne. Mi complimento con De Laurentiis perché è rimasto Conte, ma mette i soldi prendendone di più di quelli che mette».