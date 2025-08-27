Cassano: «Il Napoli con Conte può aprire un ciclo, l’Inter con Inzaghi non ha aperto una m…»
«Il Napoli prenderà l'attaccante perché Lucca va bene per le squadre di media classifica. Escluso De Bruyne, chi c'è come giocatori di alto livello? McTominay deve ringraziare Conte»
L’ex calciatore Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Viva El Futbol in merito alla rosa del Napoli di quest’anno.
Cassano: «Il connubio De Bruyne-Conte a Napoli farà meglio dello scudetto di Spalletti»
Cassano ha commentato:
«Conte l’anno scorso ha preso una squadra distrutta; quest’anno ha preso tutte buone seconde scelte, escluso De Bruyne. Il Napoli prenderà l’attaccante perché Lucca va bene per le squadre di media classifica, il Napoli è un’altra roba. Escluso De Bruyne, chi c’è come giocatori di alto livello? McTominay deve dire grazie a Conte, Anguissa ha fatto bene con Spalletti ma due anni fa fece male. Io non vedo questi campioni per la Champions. La rosa più forte è quella dell’Inter, che ha due squadre. Sono convinto che Conte riuscirà a tirar fuori delle motivazioni alla squadra, mi piacerebbe chiedergli che ragionamenti fa per motivarli così tanto. Il connubio De Bruyne-Conte farà qualcosa di meraviglioso, meglio dell’anno dello scudetto di Spalletti. De Laurentiis si è tenuto il jolly Conte, ha speso tanto e gli ha fatto arrivare i giocatori già nel primo ritiro. Sono contento che possano aprire un ciclo con Conte, a differenza dell’Inter con Inzaghi che non ha aperto una m**chia».
Il commento di Adani
«Non è detto che il Napoli faccia bene in Champions, anche se ha vinto due scudetti in tre anni, perché la Champions è un altro sport. Se chiedete a Conte che ne pensa della Champions, direbbe che è una luminosa e meravigliosa zavorra, perché è dura. Il Napoli non arriva a due giocatori per ruolo. La squadra è forte, ma per me si è più allungata che rinforzata, escluso De Bruyne. Mi complimento con De Laurentiis perché è rimasto Conte, ma mette i soldi prendendone di più di quelli che mette».