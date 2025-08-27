Caressa innamorato del Napoli e di Conte: «È un grande allenatore, si adatta ai calciatori che ha»

Per la sua top 11 della prima giornata di Serie A, Fabio Caressa ha inserito De Bruyne e McTominay del Napoli.

Caressa: «Il Napoli è quasi asimmetrico, Conte è malleabile nel modificare la squadra per inserire i giocatori»

Il giornalista ha dichiarato su YouTube:

«Il Napoli ha fatto vedere le buone cose dell’anno scorso più De Bruyne, che ovviamente è nella nostra top 11 insieme a McTominay. Questo centrocampo del Napoli mi sembra veramente fenomenale! Lobotka che è un uomo d’ordine, la fisicità di Anguissa, l’estro di De Bruyne, la capacità di inserimento di McTominay, questo è un centrocampo come non ce ne sono tanti in giro in Europa, che potrà fare bene anche in Champions League. Ma non facciamo voli pindarici, secondo me in Europa l’obiettivo del Napoli è arrivare agli ottavi di finale o ai quarti. Io rimango sempre rapito dal modo di lavorare di Antonio Conte, perché Conte è uno che lavora per schemi. Molte giocate sono preordinate, è uno che è attentissimo, a lui non piace se si dice che è ossessivo, è attentissimo a curare le prestazioni dei giocatori, a spiegare ai giocatori quello che devono fare e ricordate che quando si poteva sentire quello che diceva a bordo campo, praticamente li guidava i giocatori. Ecco, quindi uno potrebbe pensare “E’ un assolutista” e invece no, Conte è un grande allenatore perché se ha De Bruyne, come l’anno scorso ha fatto con McTominay, cerca di cambiare per inserire il giocatore che secondo lui può essere decisivo.

È una squadra quasi asimmetrica, con Politano che fa un lavoro strepitoso. Spero veramente che Politano venga preso in considerazione da Gattuso in maniera seria per fare il titolare in Nazionale, anche su diversi ruoli. Può giocare davanti, ma può già fare anche tutta la fascia come sta facendo di fatto con il Napoli. Di là a sinistra il Napoli spinge meno perché c’è McTominay che si inserisce, c’è De Bruyne che va a prendere posto che ogni tanto si allarga. La squadra è stata organizzata in maniera diversa rispetto all’anno scorso. Ecco, Conte è veramente un grande allenatore e non sono io che lo devo dire, lo dicono i suoi risultati, ma lo dice proprio il lavoro che fa, non solo quello quotidiano, la capacità di leadership, la capacità anche di parlare, di dire le cose giuste al momento giusto, ma anche questo suo mettere insieme una struttura solidissima e molto allenata, sia da un punto di vista tecnico-tattico, che da un punto di vista fisico, ha questa grande capacità di essere poi malleabile nel modificare la squadra per l’inserimento dei giocatori».

Caressa ha poi concluso:

«Il Napoli secondo me è un grande favorito, questo lo si può dire. Se poi dovesse arrivare Hojlund che dà profondità, Conte ha già pensato un’alternativa perché la squadra può giocare in un modo, oppure con Milinkovic Savic che è uno dei pochissimi portieri in Europa che può fare direttamente assist alla punta. Grande lavoro fatto dal ds Manna».