Bresciani-Napoli, intreccio con Atalanta e Milan, c’entra anche Musah (SkySport)

Gianluca di Marzio: “Nuovi contatti tra Atalanta e Napoli per Brescianini e tra Atalanta e Milan per Musah: le due eventuali operazioni sono una legata all'altra”.

Marco Brescianini pare essere di nuovo nel mirino del Napoli. Lo scorso anno svolse le visite mediche, ma subito dopo firmò con l’Atalanta e gli azzurri virarono su Scott McTominay. Oggi il Napoli ha bisogno di un ulteriore centrocampista, ed è tornato di moda il nome dell’ex Frosinone.

Questa mattina l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato di ulteriori sviluppi

Pronti 15 milioni da offrire all’Atalanta

Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

A un anno di distanza, il Napoli torna su Marco Brescianini. Nell’estate 2024, il centrocampista aveva già svolto le visite mediche con il club azzurro prima del ritorno di fiamma dell’Atalanta che alla fine convinse il classe 2000 a sposare il progetto nerazzurro. Ora, il Napoli torna sul centrocampista ex Frosinone. Già avvenuti i primi contatti con l’Atalanta, che però prima vuole trovare il suo eventuale sostituto. Dopo una stagione da 38 presenze, 6 gol e 2 assist con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli è disposto a investire 15 milioni mentre l’Atalanta ancora non si è espressa.