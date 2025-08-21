Boniface non si trova, il Milan ci ha ripensato? Non aveva superato le visite mediche in Arabia (Gazzetta)

“Doveva presentarsi oggi a Milano per le visite mediche ma non si è visto. Il trasferimento alla Saudi League è slittato per motivi clinici”

Victor Boniface, nuovo (?) attaccante del Milan, doveva arrivare quest’oggi per sostenere le visite mediche. Ma non si è visto. Semplice contrattempo o c’è qualche intoppo nella trattativa? Di sicuro il suo storico con gli infortuni non aiuta. E in Arabia Saudita non ha superato nemmeno le visite mediche qualche settimana fa. A seguire quanto riportato sull’argomento da Gazzetta.it.

Boniface non si è presentato per le visite mediche col Milan

“La cronaca degli infortuni di Victor Boniface è lunga: la doppia rottura del legamento crociato prima dei problemi muscolari che possono essere stati una conseguenza o meno. Il fisico è fragile e lo dimostrano i numeri: 34 partite saltate nel 18-19, l’anno del primo crac in Norvegia con la maglia del Bodoe Glimt. Addirittura 56 nel 2020-21, secondo grave infortunio. L’avventura al Leverkusen inizia con un lungo stop per i guai agli adduttori: 23 partite mancate. Poi ancora una serie di piccoli e medi acciacchi: è il motivo per cui i tedeschi accettano oggi la cessione in prestito con semplice diritto di riscatto. E il Milan? Boniface arriverà con un prestito oneroso da 5 milioni più un eventuale riscatto da 24 da esercitare l’estate prossima”.

“Nel frattempo mentre gli agenti sono a Milano, Victor non si vede: arriverà, forse, solo domani mattina. Uno slittamento dovuto a qualche perplessità interna? O a qualche inevitabile dubbio legato alla stabilità fisica? Di certo lo staff rossonero vorrà vederci chiaro. Al momento non sembra che Boniface abbia sostenuto altri test medici lontano da Milano. Se quelle milanesi fossero le prime visite dell’attaccante, il club potrebbe correre un rischio”.

“C’è infatti un precedente recente: nelle scorse settimane Boniface era stato ceduto in Saudi League e lo stop della trattativa di cessione in Arabia sembra stavolta legato proprio ad aspetti clinici. Così almeno riportavano alcuni media arabi. In ogni caso, solo per non aver trovato casa in medio Oriente Boniface è tornato in Germania e da qui diretto ora a Milano. Ma perché la sua avventura rossonera cominci c’è un ostacolo da superare. Ancora prima di iniziare”.