Allarme in Inghilterra, le mani della criminalità organizzata sul calcio (Times)

Il quotidiano inglese evidenzia i metodi e i punti vulnerabili: agenti in conflitto di interesse, club in crisi economica, proprietà offshore e lavatrici potenziali

Un recente rapporto governativo ha svelato una realtà preoccupante per il mondo del calcio in Inghilterra: i club sono sempre più esposti a gravi rischi come il riciclaggio di denaro, la frode e la corruzione. Questo allarme, lanciato dal Ministero del Tesoro britannico, sottolinea come la crescente potenza economica del settore attiri non solo investitori legittimi ma anche attori criminali. La vulnerabilità del calcio professionistico italiano ed europeo è un tema centrale, richiedendo attenzione immediata da parte di federazioni e autorità.

Il rapporto è riportato dal Times

Agenti e trasferimenti: un punto debole per la sicurezza finanziaria in Inghilterra

Il Tesoro ha dedicato una sezione alle squadre e agli agenti di calcio e cita la doppia rappresentanza come una potenziale area di sfruttamento criminale. Anche se le nuove normative Fifa del 2023 permettono ancora questa pratica con il consenso scritto delle parti, essa apre la porta a potenziali manipolazioni e pagamenti illeciti. Le commissioni pagate agli intermediari, difficili da tracciare e giustificare, possono diventare un veicolo ideale per il riciclaggio di denaro o per la corruzione.

Club in Inghilterra in difficoltà finanziarie: un facile bersaglio per i criminali

Il rapporto del Tesoro aumenta l’importanza dell’operazione, affermando che “insieme al riciclaggio di denaro, il calcio ha il potenziale per essere abusato per una serie di altri crimini tra cui scommesse illegali, partite truccate, frodi e corruzione”. Aggiunge: “Il calcio è una potenza economica, con la revisione annuale di Deloitte sulla finanza del calcio che stima che i club della Premier League hanno avuto un fatturato superiore a 6 miliardi di sterline nella stagione 2023-24. Questi fattori rendono il calcio e le squadre di calcio un’opportunità allettante per i legittimi proprietari e gli investitori a tutti i livelli della piramide calcistica.

Nonostante i fatturati miliardari della Premier League e di altri campionati di punta, molti club, soprattutto ai livelli inferiori della piramide calcistica, versano in condizioni economiche precarie. La necessità di finanziamenti elevati per mantenere la competitività li rende particolarmente vulnerabili. I criminali possono sfruttare questa fragilità offrendo “denaro facile” in cambio di accesso privilegiato, che può poi facilitare future operazioni illecite. Questo scenario è di grande interesse per le autorità, poiché espone un’ampia fascia di club a rischi significativi.

Le strutture di proprietà offshore e il velo sulla trasparenza

Il rapporto identifica anche la vulnerabilità dei club che fanno parte di una struttura di proprietà “complessa offshore”.

“Molti club hanno complesse strutture aziendali offshore che coinvolgono abilitatori e prodotti finanziari con sede all’estero, spesso in giurisdizioni con una supervisione normativa limitata”, aggiunge. “I club più grandi con maggiori entrate sono a maggior rischio di ricevere i proventi della corruzione.

“Le strutture proprietarie che utilizzano società di facciata e di copertura a strati, spesso con sede all’estero o in giurisdizioni con bassa trasparenza, potrebbero oscurare i beneficiari finali dei club e di altre principali parti interessate, come gli accordi di sponsorizzazione”.

Come i club possono essere usati per riciclare denaro

Il rapporto evidenzia diverse metodologie attraverso cui i club possono essere strumentalizzati per il riciclaggio di denaro.

“I club potrebbero essere utilizzati sia come veicolo per il riciclaggio di fondi, sia come destinazione finale per il denaro criminale da investire. Il riciclaggio di sospetti proventi di reato potrebbe avvenire attraverso diversi percorsi, tra cui trasferimenti di giocatori, falsificazione della vendita di biglietti, falsificazione di servizi forniti o ricevuti da settori commerciali ad alto rischio, vendite di merci e accordi di sponsorizzazione di club o giocatori e diritti d’immagine.

“I valori dei giocatori in particolare sono difficili da determinare oggettivamente, il che aumenta il rischio di manipolazione per il riciclaggio di denaro”.

Per quanto riguarda gli intermediari dei giocatori, il rapporto afferma che “le commese pagate ad agenti, intermediari e altri coinvolti nelle transazioni potrebbero essere un modo conveniente per riciclare denaro o pagare tangenti”.