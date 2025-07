I primi quattro club di Premier spenderanno più di un miliardo di euro, quest’estate (Telegraph)

Il Chelsea quest’estate sforerà il muro dei 300 milioni di sterline investite sul calciomercato. Ed è il secondo club di Premier. “Con quasi sei settimane di mercato rimanenti, i primi quattro club del campionato inglese potrebbero impegnarsi in accordi per un valore complessivo di 1 miliardo di sterline entro la fine della sessione”, scrive il Telegraph in un’analisi. Sottolineando la spaccatura non solo dal resto del mondo, ma anche “interna”: i club quinto e sesto della scorsa stagione, Newcastle United e Aston Villa, non hanno ancora speso 100 milioni di sterline in due.

Il Chelsea compenserà la spesa con vendite per oltre 200 milioni di sterline. “Il Liverpool intanto ha accettato di impegnarsi per quasi 300 milioni di sterline in commissioni di trasferimento con l’acquisizione di Hugo Ekitike e resta interessato a Marc Guéhi, mentre l’Arsenal vuole avvicinarsi ai 200 milioni di sterline ingaggiando Viktor Gyokeres e potrebbe ancora fare un’offerta per Eberechi Eze. Il Manchester City potrebbe superare i 150 milioni di sterline sottraendo il portiere James Trafford al Newcastle. La velocità e la potenza con cui si sono mossi i primi quattro club della scorsa stagione stanno già inducendo gli addetti ai lavori a prevedere che non verranno scalzati nella prossima stagione”.

Dietro il Manchester United e il Tottenham stanno cercando di tenere il passo ma hanno ancora molto terreno da recuperare, scrive il Telegraph. “Secondo i dati di Transfermarkt, lo United si è impegnato in accordi per 133 milioni di sterline finora quest’estate e potrebbe addirittura salire ulteriormente se riuscisse ad accaparrarsi un nuovo attaccante. Gli Spurs hanno speso 122 milioni di sterline e sperano di arrivare ad almeno 181 milioni di sterline con l’ingaggio di Morgan Gibbs-White”.