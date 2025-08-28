Analisi impietosa di Libero. È in atto la dismissione rossonera. Chiunque si presenti con 15 milioni, porta a casa qualcuno. Di comprare non se ne parla, Allegri a stento ha la squadra per il calcio a sette

Al Milan c’è un solo comandamento: non avrai altro Dio all’infuori della plusvalenza. Ad Allegri stanno vendendo tutti

Il quotidiano Libero pubblica un’analisi tanto impietosa quanto veritiera del Calcio Milan e della sua politica. Vendere chiunque, acquistare quasi nessuno. Sta avvenendo la dismissione rossonera. Povero Allegri che per principio non spara mai sul club ma non sa più che pesci prendere.

Scrive Libero con Claudio Savelli:

Sostiene il cardinalesimo – e il furlanesimo di conseguenza – che tutto si può vendere ma non tutto si può comprare. Così il Milan è diventata una vetrina di calciatori. Basta presentarsi con più di 15 milioni per portare a casa qualcuno. Non Leao, non Pulisic, ovvio, ma tutti gli altri sì. Se il bene è rimasto in vetrina per almeno due anni, non importa se impolverato come Okafor (19 milioni dal Leeds) o Chukwueze (vicino al Fulham per 25 milioni) o Musah (vicino all’Atalanta per 20 milioni), il cartellino è sufficientemente ammortizzato e diventa oggetto di plusvalenza. Ovvero il primo e forse unico comandamento del cardinalesimo – e furlanesimo di conseguenza.

Milan: per comprare un giocatore, Tare deve passare le pene dell’inferno

Così, mentre tutto esce con una facilità disarmante, per fare entrare un giocatore Tare deve passare le pene dell’inferno.

La trattativa per Harder non è la prima a essere stata costruita e poi smontata. C’è stato Boniface, prima ancora Hojlund, perso non appena è subentrato il Napoli che ha più argomenti.

Quanto tempo perso – e fatto perdere – per poi ritrovarsi a cinque giorni dalla fine del mercato senza un centrale e un centravanti da Milan. Ma non è solo una questione di qualità. Ormai lo è pure di quantità di giocatori. Con Harder, il Milan si è d’un tratto ricordato che non aspetta nessuno, al massimo si fa aspettare. Peccato che questo barlume di milanismo arrivi a fronte di una rosa che, a suon di cessioni, può andare bene per il calcio a sette del giovedì, e non si intende quello europeo dato che il Diavolo grazie alla nuova religione non ne fa più parte. Dato che la finanza è prioritaria sul campo, le uscite sono più importanti delle entrate.

Così Chukwueze e Musah potrebbero essere ceduti addirittura prima della già delicata trasferta a Lecce e Allegri, complice anche l’impossibilità di recuperare Leao, dovrà fare la conta per arrivare a undici.