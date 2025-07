Yamal festeggia i 18 anni in una villa segreta da 40.000 euro a settimana e con Lewis Hamilton (LOOK)

Lamine Yamal domani compirà 18 anni e più che gli avversari, nella maggiore età potrebbe essere il gossip a travolgerlo. L’Uefa ha riassunto i suoi record.

A quasi 18 anni, l’ala dell’Esplúgues de Llobregat ha già infranto una serie di primati. Ha esordito con la prima squadra del Barcellona a 15 anni e 9 mesi. Ha esordito in un Clásico a 16 anni ed è diventato il più giovane marcatore nella storia della nazionale spagnola. All’ultimo Campionato Europeo si è affermato come il più giovane giocatore a giocare una semifinale e il più giovane a segnare nella storia del torneo. Il Barcellona lo ha blindato fino al 2031 con una clausola rescissoria di 1 miliardo di euro. Cristiano Ronaldo all’età di Yamal era ancora nelle giovanili dello Sporting e guadagnava 200-300 euro al mese

La vita privata di Lamine Yamal

Marta Menendez di Look mette in guardia il campione spagnolo dal un futuro in cui la vita non sportiva possa “rischiare di romperlo”. La giornalista spagnola scrive:

«La sua vita è diventata un susseguirsi di flash , esclusive, feste segrete e voci che farebbero sudare freddo allo stesso Neymar. A 18 anni sta oltrepassando la sottile linea che separa l’atleta d’élite dalla personalità mediatica. Dall’inizio di giugno, Yamal è apparso spesso a Ibiza e Marbella, accompagnato da calciatori come Nico Williams e personalità del mondo dello spettacolo. Ha noleggiato yacht del valore di 5.000 euro al giorno , organizzato feste private in ville segrete ed è stato fotografato insieme ad artisti come Bad Gyal e Ozuna. In molti di questi eventi sono stati implementati i protocolli di riservatezza. I cellulari sono stati spenti o confiscati , l’accesso è stato limitato e la presenza di personale esterno è stata minima. Nonostante queste precauzioni, immagini e testimonianze trapelate hanno alimentato la narrazione mediatica che lo allontana dal profilo di un calciatore riservato e discreto. Tra gli episodi più chiacchierati, la sua presunta relazione con un’influencer trentaduenne, la sua presenza a Milano con il content creator Fati Vázquez e le feste private a Marbella e alle Baleari».

Il Barcellona è preoccupato

«In una recente intervista, Yamal ha però dichiarato di non permettere a nessuna ragazza di entrare in casa, un’affermazione apparentemente banale che mette in luce la tensione tra la vita privata del giovane e la pressione mediatica che lo circonda».

La festa per i 18 anni durerà due giorni

Menendez conclude: «Lamine Yamal ha preparato una festa per i 18 anni nella massima segretezza. Invece di Ibiza, la stella del Barcellona ha optato per una lussuosa villa a Olivella (Garraf), con un costo stimato di circa 40.000 euro a settimana. Si comincia oggi, sabato 12 luglio, e durerà fino a domenica 13, data ufficiale del compeanno. Ci saranno 150 invitati, tra cui calciatori come Pedri e Gavi , e personaggi del mondo dello spettacolo: Bad Gyal , Ozuna, Duki, Bizarrap, Emilia, Morad, Lola Índigo , Rauw Alejandro e persino Lewis Hamilton. Per garantire la privacy, cellulari e macchine fotografiche sono stati banditi e la location esatta sarà annunciata solo poco prima dell’evento. Il piano è ambizioso: un’esperienza esclusiva con misure di sicurezza, catering d’élite, intrattenimento musicale e totale riservatezza, in quello che si preannuncia come uno degli eventi più chiacchierati dell’estate».