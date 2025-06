Wolff ‘bacchetta’ Verstappen: «Si è comportato come alcuni tassisti a Roma o a Napoli»

La manovra del campione in carica ha generato un duro commento anche da parte di George Russell: «Sono rimasto sorpreso come probabilmente lo siete voi. Mi è sembrato intenzionale»

Il Gran Premio di Spagna – nono appuntamento del campionato di Formula 1 2025 – ci ha regalato un finale di fuoco. La Safety Car uscita a pochi giri dal termine della gara ha sparigliato le carte in tavola – o meglio, in pista – creando grande bagarre nella lotta per il terzo gradino del podio. Tra soste ai box per cambiare le gomme e attimi di suspance, è successo che Verstappen e Leclerc hanno intrapreso una dura battaglia, all’interno della quale si è poi inserito anche George Russell.

La manovra di Verstappen

Qui l’episodio incriminato: il campione del mondo in carica attacca la Ferrari del monegasco ma va lungo ed è costretto a tagliare la chicane; come da regolamento, SuperMax deve cedere la posizione anche al britannico, lo fa, ma poi ci ripensa e cerca di riprenderlo… il suo tentativo, però, va a sbattere proprio nella fiancata della Mercedes numero 63.

Un episodio costato all’olandese 10 secondi di penalità (e 3 punti sulla super-licenza), che lo hanno visto retrocedere dalla quinta alla decima posizione. La sanzione, tuttavia, non è bastata a calmare gli animi nel box della compagine di Brackley. Il team principal Toto Wolff, infatti, ci ha tenuto a commentare duramente la manovra del pilota della Red Bull a margine della corsa.

«Questa è road rage, arrabbiatura da strada», ha dichiarato il manager austriaco ai microfoni di Sky Sport. Poi ha reso meglio il concetto sottolineando: «Si è comportato come alcuni tassisti a Roma o a Napoli, senza regole. Non ho capito cosa volesse fare, ma bisogna capire… perché se l’ha fatto per rabbia è inaccettabile». Infine, Wolff ha concluso dicendo: «È uscito da curva 4 senza accelerare, pensavo avesse un problema alla macchina. George l’ha superato, poi però Max gli ha chiuso la porta di nuovo».

Duro anche il commento dello stesso Russell:

«Sono rimasto sorpreso come probabilmente lo siete voi. Ho già visto questo tipo di manovre dai kart fino alla Formula 1, ma alla fine io ho finito quarto e lui decimo, quindi non so cosa gli passasse per la testa. Mi è sembrato intenzionale sul momento, quindi sì, è stato un po’ sorprendente. Squalifica? Non spetta a me dirlo. Spetta ai commissari dire se sia stato intenzionale o meno, ma è ovvio che Max è un pilota straordinario e che molte persone lo ammirano, quindi è un peccato che continuino a verificarsi episodi del genere. Sembra del tutto inutile e non sembra giovare soprattutto a lui».