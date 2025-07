Nonostante dubbi e pressioni, alla fine la Ferrari ha deciso di rinnovare il contratto a Vasseur

Il Times: proprio il «saper lavorare sotto pressione» è uno degli aspetti considerati per il prolungamento. Il team principal: «Per me è una sfida a progredire, voglio continuare a dare il massimo»

La Ferrari rinnova la propria fiducia in Fred Vasseur, confermandolo come team principal con un nuovo contratto pluriennale. Una decisione che segna un punto fermo nella strategia a lungo termine della scuderia, desiderosa di dare continuità al progetto avviato con il manager francese a partire dal 2023. Nonostante le difficoltà incontrate in pista (non poche) Vasseur ha saputo a quanto pare guadagnarsi il rispetto del team e dei piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il prolungamento del suo incarico arriva in un momento cruciale, in cui la Ferrari è chiamata a trasformare le promesse in risultati concreti. Ne parla il Times.

Rinnovo pluriennale per Vasseur, nonostante i dubbi e i pochi risultati (Times)

Scrive così il Times:

“Vasseur, 57 anni, è stato un fattore chiave per l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, avendo lavorato con lui da giovane nel karting. Il francese, tuttavia, è stato sotto pressione per gran parte della stagione, dato che né Hamilton né il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, avevano una vettura in grado di vincere in gara. […] La Ferrari afferma che il “contratto pluriennale” riflette la “determinazione del team a costruire sulle basi gettate finora”, aggiungendo, riferendosi al francese: «La sua capacità di guidare sotto pressione, abbracciare l’innovazione e perseguire le prestazioni è pienamente in linea con i valori e le ambizioni a lungo termine della Ferrari». Sia Hamilton che Leclerc si sono espressi a favore di Vasseur.

I legami con Christian Horner, recentemente esonerato dalla Red Bull , sono sempre stati improbabili, dati vari fattori, tra cui la barriera linguistica e la struttura gerarchica della Ferrari.

«Sono grato per la fiducia che la Ferrari continua a riporre in me», ha dichiarato Vasseur. «Questo rinnovo non è solo una conferma: è una sfida a continuare a progredire, a rimanere concentrati e a dare il massimo. Negli ultimi 30 mesi abbiamo gettato solide basi e ora dobbiamo continuare a costruirci sopra con coerenza e determinazione. Sappiamo cosa ci si aspetta da noi e siamo tutti pienamente impegnati a soddisfare tali aspettative e a compiere insieme il prossimo passo avanti».

La Ferrari è forse sotto i riflettori più di qualsiasi altro team, data la sua storia iconica e la frustrazione di tutti i soggetti coinvolti per il fatto che non ha vinto un campionato costruttori dal 2008, né un titolo piloti da Kimi Raikkonen nel 2007.

Queste poi le dichiarazioni di Benedetto Vigna, a.d. della Ferrari:

«Oggi vogliamo riconoscere quanto è stato costruito e impegnarci per ciò che resta ancora da realizzare”, ha dichiarato Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari. “Questo riflette la nostra fiducia nella leadership di Fred, una fiducia radicata nell’ambizione condivisa, nelle aspettative reciproche e in una chiara responsabilità. “Andiamo avanti con determinazione e concentrazione, uniti nel perseguire il livello di prestazioni a cui la Ferrari deve puntare.” La scorsa settimana in Belgio , Hamilton ha dichiarato di aver redatto dei documenti per Vasseur e Vigna, tra gli altri, specificando in quali punti, a suo avviso, la squadra fosse carente rispetto ai suoi precedenti costruttori vincitori del campionato, McLaren e Mercedes.