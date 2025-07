Altro che poltrona a rischio, Vasseur e la Ferrari vicini al rinnovo (Motorsport)

Il noto portale: "Prevalsa la linea di chi non vuole innescare scossoni alla vigilia di un passaggio molto importante come sarà l’avvio del prossimo ciclo tecnico (nuove regole sui motori dal 2026, ndr). L’unico interrogativo riguarda la durata dell’accordo"

Due anni e mezzo di reggenza, “Zeru Tituli” – per dirla alla Mourinho – e tanti weekend al di sotto delle aspettative. Finora, l’era Vasseur alla Ferrari non è stata per nulla entusiasmante, al netto di qualche fiammata e dell’operazione Lewis Hamilton che ha riacceso i sogni del popolo italiano ma che finora si è rivelata abbastanza deludente.

Eppure, sembrerebbe che i vertici di Maranello siano intenzionati a prolungare il contratto del team principal francese, dando seguito ad una gestione che desta più di qualche perplessità. La notizia è stata ripresa da diverse testate, dopo che Motorsport.com l’ha lanciata nella serata di ieri.

Le ultime su Vasseur-Ferrari

Il noto portale specializzato in sport motoristici scrive:

“Frederic Vasseur e la Ferrari sono pronti a prolungare il rapporto di collaborazione che consentirà all’attuale team principal della Scuderia di essere al timone della squadra per la quarta stagione. La breve dichiarazione rilasciata a Silverstone dall’amministratore delegato Benedetto Vigna (“Fred è il nostro team principal, siamo a luglio e stiamo discutendo in modo positivo. C’è fiducia e abbiamo tempo”) aveva confermato la trattativa in corso lasciando intendere una certa fiducia sull’esito positivo del confronto”.

Motorsport sostiene che la conferma dell’ex Sauber – il cui attuale contratto scadrà a fine anno – sia stata decisa al fine di garantire una certa continuità tecnica in vista del nuovo regolamento sui motori in arrivo nel 2026:

“L’unico punto interrogativo (che probabilmente resterà tale fino anche dopo l’annuncio ufficiale) riguarda la durata dell’accordo. […] A Maranello è prevalsa la linea di chi non vuole innescare scossoni alla vigilia di un passaggio molto importante come sarà l’avvio del prossimo ciclo tecnico.

Con la conferma di Vasseur l’organigramma voluto dal team principal potrà proseguire a lavorare in tranquillità senza il rischio di cambiamenti all’orizzonte. La notizia sarà stata accolta molto positivamente anche da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ovvero i due maggiori supporter di Vasseur quando nel mese di giugno è apparsa sui media la notizia di un rinnovo da non dare per scontato”.

“Le indiscrezioni erano corrette. La trattativa verso il prolungamento di contratto c’è stata ed è arrivata fino alla vigilia della pausa estiva, facendo intendere che qualche riflessione a Maranello c’è stata. Poi la svolta, con la scelta di far proseguire la squadra compatta verso la sfida che la attende nel 2026”, conclude Motorsport.

Un scelta in controtendenza

Insomma, una decisione in netta controtendenza da parte di Elkann e compagni, rispetto al “piazza pulito” fatto tra primavera ed estate in casa Juventus. Staremo a vedere come si evolveranno gli scenari.