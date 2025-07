Un anno dopo le Olimpiadi di Parigi, il villaggio è ancora deserto: il quartiere residenziale è fantasma (Equipe)

Abitazioni ancora disabitate, negozi quasi inesistenti, prezzi alti: a un anno da Parigi 2024, da tutti ritenute un grande successo sportivo, il Villaggio Olimpico attende una seconda vita. L’Equipe ha visitato il villaggio che ha ospitato lo scorso anno gli atleti provenienti da tutto il mondo. Il risultato è desolante con case ancora vuote, negozi inesistenti e prezzi elevati. Il suo sviluppo è lento (molto lento), la trasformazione in quartiere residenziale dovrebbe iniziare il prossimo autunno con l’arrivo dei primi residenti. L’occasione è la visita promossa dall’Établissement public territorial Plaine Commune.

Il villaggio delle Olimpiadi di Parigi è ancora una città fantasma

Il reportage dell’Equipe

Mancano solo i “virevoltants”: quelle palle di paglia che il vento spinge dolcemente, come in un western, quando lo sceriffo attraversa la strada principale di un villaggio fantasma in un luogo che sembra pronto a vivere: marciapiedi che brillano in pieno sole, edifici quasi nuovi, una vegetazione curata. Ma sul posto, non c’è anima viva. O quasi. Solo una donna delle pulizie che in un appartamento dell’antica residenza della delegazione australiana passa uno straccio blu su una vetrata. Solo un anno fa, questo stesso villaggio accoglieva migliaia di atleti da tutto il mondo. Australiani, cinesi, senegalesi, argentini… (…) Dal 31 ottobre, i promotori immobiliari si sono messi all’opera per trasformare questo villaggio olimpico in un vero e proprio quartiere. L’obiettivo? Trasformare le migliaia di camere degli atleti in alloggi familiari standard.

Gli alloggi lasciati danneggiati dagli atleti

Una legge votata nel 2018, relativa all’organizzazione dei Giochi Olimpici, ha permesso di creare uno strumento inedito: i permessi di costruire a doppio stato. Gli edifici sono stati concepiti per poter cambiare aspetto dopo le Olimpiadi, senza dover ripassare per l’autorizzazione urbanistica. Risultato: appena terminati i Giochi Paralimpici a fine settembre, i mezzi di cantiere hanno ripreso il loro balletto il 2 novembre. La consegna è ancora prevista per il 30 settembre. Il responsabile sostiene che alcuni appartamenti sono stati lasciati danneggiati dagli atleti.

A ottobre entreranno i primi residenti

A termine, il villaggio dovrà accogliere 6.000 abitanti, distribuiti in oltre 2.500 alloggi, e partecipare alla creazione di 6.000 posti di lavoro. Per ora, i promotori si dichiarano soddisfatti del ritmo di commercializzazione. «Abbiamo lanciato la commercializzazione di 3 immobili, ovvero 144 alloggi, a luglio 2023, e l’80% degli alloggi è stato venduto». Per il prezzo, si contano tra i seimila e i 6.500 euro al metro quadrato. I primi abitanti sono attesi a partire da ottobre.

Costeranno in media 500mila euro.

Nel villaggio di Parigi pochi negozi, supermercati e luoghi di aggregazione

Resta da capire se questo quartiere, pensato per essere un modello di eredità post-Olimpiadi, riuscirà a diventare un luogo di vita. Perché, a parte un supermercato all’angolo di rue Volta, i negozi sono rari. I piani terra sono vuoti, come congelati in un set cinematografico in attesa del ciak di inizio.