Ora è ufficiale: Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli

Dopo le visite mediche a Villa Stuart e una lunga attesa è arrivato anche l’annuncio ufficiale: Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli.

Napoli, ufficiale l’acquisto di Noa Lang

L’acquisto del 26enne esterno olandese proveniente dal Psv è stato formalizzato tramite il tweet consueto del presidente De Laurentiis: «Benvenuto Noa!»

Benvenuto Noa! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 17, 2025

Ed è arrivato anche il comunicato sul sito ufficiale del club: «La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Noa Noell Lang dal PSV Eindhoven».

Sulla situazione Ndoye, invece:

Scrive così Il Resto del Carlino: «Non meno di 45 milioni per Dan Ndoye. […] Anche perché eventuali discussioni su rinnovi e adeguamenti di contratto sarebbero sdoganati solo a mercato chiuso: fino ad allora, tanto il Bologna quanto i giocatori valuteranno eventuali offerte che prevedano l’apertura alla trattativa dal parte del club […]».

Il giornale bolognese scrive: «È invece chiaro che il Napoli abbia proposto un quinquennale da 3 milioni netti a stagione per Ndoye, che ha invitato il club partenopeo a trattare con il Bologna non volendo fare gesti di rottura: il Napoli ha mollato Darwin Nunez e ha chiuso Lucca in prestito oneroso per circa 10 milioni con obbligo di riscatto a 25, operazione che offre margini di manovra per salire di colpi con il Bologna, dopo una prima offerta da 30 milioni rispedita al mittente».