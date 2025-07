Il Bologna smentisce su Ndoye, intanto però contatta esterni: piacciono Okafor e Laurienté

Ne parla Il Resto del Carlino. "È ormai chiaro che il Napoli abbia un accordo quinquennale con stipendio da 3 milioni per il giocatore, che però non vuole spingere per la cessione con gesti di rottura"

Nonostante Fenucci e il Bologna intero abbiano smentito una possibile uscita di Ndoye, la trattativa col Napoli – praticamente andante da due mesi e più – esiste ed è reale. Conte lo vuole in rosa insieme a Lang per completare il pacchetto delle ali. Certo, a 45-50 milioni diventerebbe difficile pensare di acquistarlo. Il Napoli aveva offerto 30 e l’offerta è stata subito respinta. Il Resto del Carlino intanto parla dell’interesse del Bologna per altri esterni come Laurienté, Okafor, Mbangula.

Il Bologna continua a chiedere 45 milioni per Ndoye (Resto del Carlino)

Scrive così il quotidiano bolognese:

“Non meno di 45 milioni per Dan Ndoye. […] Anche perché eventuali discussioni su rinnovi e adeguamenti di contratto sarebbero sdoganati solo a mercato chiuso: fino ad allora, tanto il Bologna quanto i giocatori valuteranno eventuali offerte che prevedano l’apertura alla trattativa dal parte del club. […]

È invece chiaro che il Napoli abbia proposto un quinquennale da 3 milioni netti a stagione per Ndoye, che ha invitato il club partenopeo a trattare con il Bologna non volendo fare gesti di rottura: il Napoli ha mollato Darwin Nunez e ha chiuso Lucca in prestito oneroso per circa 10 milioni con obbligo di riscatto a 25, operazione che offre margini di manovra per salire di colpi con il Bologna, dopo una prima offerta da 30 milioni rispedita al mittente.

Non a caso nelle ultime ore il club rossoblù ha chiesto informazioni sull’argentino Zeballos (23) del Boca, che va ad aggiungersi alla lista degli esterni sinistri d’attacco che piacciono al Bologna composta pure da Okafor (25), Cepeda (22) del Colo Colo e dal brasiliano Wesley (20) dell’Al Nassr, mentre dovrebbe uscire dai radar Mbangula (21) della Juventus, sempre più vicino al Werder Brema. Tra gli esterni anche il francese Armand Laurientè (26). Il Sassuolo ha fissato il prezzo in 15-20 milioni. Contatto diretto tra Fenucci e Carnevali”.