Grealish resta un obiettivo del Napoli, il City potrebbe anche cederlo in prestito (Gazzetta)

Il Napoli è alla ricerca di un altro esterno sinistro che possa alternarsi con Noa Lang nella prossima stagione. Ndoye rimane la priorità, ma la strada è in salita; e così gli azzurri stanno valutando altri profili, tra cui Grealish, Chiesa, e la suggestione Zaccagni.

Grealish resta un obiettivo del Napoli, il City potrebbe anche cederlo in prestito

Come riportato da Vincenzo d’Angelo sulla Gazzetta dello Sport:

Mare e lavoro, per vivere al meglio questo periodo da separato in casa con il City. Jack Grealish fa quello che ogni calciatore deve durante le vacanze, per tenere allenati i muscoli e farsi trovare in una condizione quantomeno dignitosa per la ripartenza. Ha deciso di passare questa settimana sulla Costiera Amalfitana. A pensar male si fa peccato, si sa. Però la suggestione resta. Jack è un obiettivo del Napoli, un’idea per completare l’organico. Che da due giorni sia proprio a due passi da Napoli è sicuramente curioso. L’indicazione di Conte è stata chiara: servono due titolari per ruolo per affrontare al meglio le quattro competizioni e soprattutto fare un buon cammino nella nuova Champions. E visto che per Dan Ndoye, l’obiettivo principale, la strada è ancora in salita, allora Manna si guarda intorno.

Grealish ha vinto una Champions col City, ha 29 anni e può ancora fare la differenza. Però ha anche un ingaggio fuori portata per qualsiasi club italiano. E dunque, nel caso, il City dovrebbe contribuire parecchio sullo stipendio del giocatore, oltre ovviamente ad accettare una formula di prestito, magari con diritto di riscatto. Ipotesi, come la pista che porta a Chiesa, altro separato in casa, stavolta a Liverpool; cartellino accessibile, ingaggio elevato ma se ne può discutere. Manna valuta tante strade e pensa anche alla soluzione italiana: Mattia Zaccagni interessa, ma è un obiettivo ai limiti dell’impossibile visto il mercato bloccato in casa Lazio. Il Napoli però sarebbe pronto ad un investimento importante.