Sinner torna sui suoi passi: Umberto Ferrara è di nuovo il suo preparatore atletico

Jannik Sinner cambia ancora nel suo staff. Dopo l’allontanamento di Panichi e Badio, rispettivamente il preparatore atletico e il fisioterapista, torna Umberto Ferrara.

Il ritorno di Umberto Ferrara come preparatore atletico di Sinner

Il preparatore atletico era stato allontanato dopo il caso Clostebol, che è costata una squalifica di tre mesi al tennista numero 1 al mondo.

ULTIM’ORA TENNIS#Sinner, il preparatore atletico Umberto Ferrara torna nello staff

Era stato allontanato ad agosto per il caso Clostebol#SkySport #SkyTennis — skysport (@SkySport) July 23, 2025

Nel comunicato si legge:

Umberto ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli.

Pare che Sinner ritenga che Ferrara sia stato il migliore con cui abbia lavorato e per questo motivo abbia deciso di tornare a collaborare con lui a meno di un anno dalla separazione, come riferito da Sky Sport.

È un campione compromesso, ma la forza mentale di Jannik Sinner è indiscutibile. […] Ma nemmeno la conversazione con la neo-nominata regina del tennis riusciva a nascondere l’elefante in agguato nell’angolo: la questione se Sinner, squalificato per tre mesi dopo essere risultato positivo per due volte al clostebol, lo steroide proibito, avrebbe dovuto gareggiare lì. […] Peccato che Wimbledon si sia trovato ad affrontare una situazione tutt’altro che normale, con entrambi i campioni del singolare maschile e femminile di quest’anno che hanno scontato sanzioni per doping negli ultimi 12 mesi.

Su questioni che vanno oltre il doping, il tennis si sforza di mantenere la propria integrità. Nel 2022, giocatori di Russia e Bielorussia sono stati banditi da Wimbledon […] Le violazioni del doping, a quanto pare, non suscitano tale panico morale. Il ballo dei campioni di domenica sera ha brindato alle glorie di Sinner, che l’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) voleva fuori dallo sport da un anno fino a quando non ha raggiunto un accordo con il suo team legale, e di Iga Światek, risultata positiva l’anno scorso alla trimetazidina, un farmaco cardiaco vietato. Definirlo imbarazzante è appena sufficiente a coprire la situazione. […]