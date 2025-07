Sinner arriva in finale con Alcaraz: «Ci spingiamo al limite, daremo il massimo»

Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set (6-4, 6-4, 6-4) e ha conquistato la sua prima finale a Wimbledon. Al termine del match, l’azzurro ha condiviso emozioni e riflessioni su un traguardo storico raggiunto davanti alla sua famiglia. Il Messaggero riporta le sue dichiarazioni.

Il Messaggero riporta: «Era il torneo che guardavo da giovane in tv, non mi sarei mai immaginato di giocare la finale, E’ incredibile. Qui ci sono mio papà e mio fratello e raggiungere questo risultato è ancora più bello, ma dietro c’è tanto lavoro». Così Jannik Sinner dopo aver raggiunto la finale a Wimbledon, battenndo Novak Djokovic. «Ho servito bene, mi sono mosso molto meglio oggi, ma credo che lui nel terzo set non stesse bene – ha aggiunto».

Sinner migliora su tutte le superfici:

Il resto delle dichiarazioni sul sito di SuperTennis: «È il primo dopo i Fab 4 ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti gli Slam. “Mostra che sto crescendo su tutte le superfici, che è la cosa più importante per me. Quando ho iniziato facevo molta fatica sull’erba, ora mi trovo molto meglio. Cerchiamo ogni giorno di lavorare con il giusto spirito, per me è importante continuare a lavorare” ha detto».

La finale con Alcaraz:

Infine sul sito del canale sportivo: «In finale ritroverà Carlos Alcaraz che l’ha battuto al Roland Garros nella finale più lunga nella storia del torneo. “È un onore condividere il campo con lui, cerchiamo di spingerci al limite. E’ uno dei giocatori di riferimento per me. Speriamo che sia una bella partita. Non so se riusciremo a fare meglio della finale del Roland Garros, ma daremo il massimo” ha concluso Sinner».