Siamo allo sfratto per Donnarumma? Il Psg accelera per Chevalier e il club non vuole competizione in porta

Gianluigi Donnarumma sembra sempre più vicino all’addio al Psg, con il club che sta adottando una politica di austerity che potrebbe spingerlo a lasciare la capitale francese. Le difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo, insieme alla volontà della società di ridurre il suo ingaggio, stanno aprendo la strada all’arrivo di un possibile sostituto. Intanto, il Paris Saint-Germain accelera per Lucas Chevalier, giovane portiere del Lille, in vista di una possibile cessione del numero uno italiano.

Se Donnarumma resta, niente Chevalier al Psg (Le Parisien)

Ecco la notizia pubblicata oggi da Le Parisien:

“Avvicinato per la prima volta da Parigi questo inverno, Lucas Chevalier (23 anni) ha convinto tutti all’interno del club parigino che lavora sull’operazione da diversi mesi. Parallelamente alle trattative con ‘Gigio’ e il suo entourage, Luis Campos si è sempre mostrato fiducioso spiegando agli operatori di mercato che aveva già una soluzione di riserva. Il suo nome: Lucas Chevalier.

Molto entusiasta all’idea di unirsi ai campioni d’Europa, dove lo aspetta un contratto di cinque anni, il portiere numero 2 della nazionale francese ha già avuto modo di parlare con Luis Enrique in una videochiamata negli ultimi mesi. Vede in Chevalier il profilo ideale per difendere la porta parigina, bravo tra i pali, primo libero nel posizionamento e abile con i piedi. Un portiere giovane, tra i migliori della sua generazione, che dovrebbe migliorare ancora negli anni a venire.

Nell’entourage del club parigino si pensa che tutto possa accelerare, a patto che Donnarumma lasci il club. Lucas Chevalier, infatti, ha sempre collegato il suo trasferimento alla partenza del portiere italiano e il Psg non intende creare una competizione tra i due. Resta da trovare un accordo con il Lille, che in una riunione all’inizio dell’estate aveva fatto trapelare un prezzo esorbitante di 70 milioni di euro per il suo portiere, sotto contratto fino al 2027.”

Il PSG punta forte su Chevalier, ma il Lille frena la trattativa (L’Équipe)

Ecco invece quanto riportato da L’Équipe:

“Questa volta il Paris Saint-Germain non si è limitato a esprimere un desiderio. Il club della capitale, interessato da diversi mesi a Lucas Chevalier, ha avviato delle trattative concrete per acquistare il portiere, sotto contratto con il Losc fino al 2027. Le discussioni sono iniziate alcuni giorni fa riguardo a un contratto di cinque anni per il secondo portiere della nazionale francese. È stato trovato anche un accordo di massima tra il giocatore di 23 anni e i campioni di Francia.

Questa fase dovrebbe naturalmente aprire le negoziazioni con il Lille. I dirigenti parigini non si muovono alla cieca in questa nuova tappa: conoscono le richieste e la fermezza di Olivier Létang quando si tratta di cedere i suoi migliori elementi. Saranno necessari almeno 40 milioni di euro affinché il presidente del Lille accetti di lasciar partire il suo portiere. Una cifra già discussa internamente a Parigi e che non dovrebbe rappresentare un problema. Come spesso accade in questo tipo di trattative, saranno i bonus, le opzioni e le clausole a richiedere più tempo per essere messi nero su bianco.

Vedere Parigi muoversi così concretamente per la firma di Lucas Chevalier non è casuale per Gianluigi Donnarumma. Bloccato da mesi, il rinnovo dell’italiano — in scadenza nel 2026 — non ha fatto progressi dalla fine del Mondiale per club.”