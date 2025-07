Osimhen, il Napoli rifiuta la terza offerta del Galatasaray. Lui ha già detto che non andrà a Dimaro (Buchi Laba)

Si preannuncia battaglia tra Victor il club. Il giornalista scrive che il Napoli spinge per il trasferimento in Arabia Saudita

Osimhen, niente Galatasaray. Il giornalista Buchi Laba scrive che il Napoli ha rifiutato la terza offerta di 75 milioni del club turco. Secondo il giornalista, il club azzurro vuole spingerlo per l’Arabia Saudita. Ha aggiunto che Osimhen non si presenterà a Dimaro.

Ecco cosa ha scritto su X:

🚨 In esclusiva: il Napoli rifiuta ufficialmente la terza offerta da 75 milioni del Galatasaray per Victor Osimhen. La clausola rescissoria ufficiale.

– Stanno intenzionalmente ostacolando l’accordo e vogliono spingerlo in Arabia Saudita (Al Hilal).

– Victor Osimhen ha chiarito che andare all’Al Hilal non è possibile. Lui vuole solo il Galatasaray.

– Ha anche detto molto chiaramente al Napoli che non si presenterà per il pre-campionato e che non vuole più giocare per il Napoli.

Il giornalista Buchi Laba non scrive quel che invece dicono in Italia e cioè che il Napoli non ha ricevuto le necessarie garanzie bancarie (le ormai note fideiussioni) per l’acquisto del Galatasaray. E senza garanzie bancarie, niente acquisto.