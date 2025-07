Preoccupazione Sinner, «Farò esami per l’entità dell’infortunio»

Dopo il pericolo superato nel match contro Dimitrov, ritiratosi per un probabile strappo nella zona dell’addome/spalla, ora anche le condizioni di Sinner preoccupano gli appassionati del numero uno e egli stesso.

Queste le dichiarazioni di Jannik nella conferenza stampa di questa sera:

“Un po’ di preoccupazione c’è, devo vedere come reagisco domani e come mi sveglio. Sicuramente faremo degli esami, una risonanza magnetica. E’ una risposta che nessuno di noi sa ancora. La priorità è sicuramente quella di vedere come sta il gomito”.

L’italiano prosegue spiegando la dinamica del suo infortunio che è sopraggiunto nei primi game della partita in seguito ad una caduta:

“È successo subito, nel primo game. È stata una scivolata piuttosto sfortunata. L’abbiamo anche riguardata al video e non è sembrata una brutta caduta, ma ho sentito abbastanza dolore, specialmente poi quando servivo e sul dritto. Sentivo fastidio. Vediamo, domani faremo degli esami e capiremo meglio”.

Sinner affronterà Shelton nei quarti tra due giorni se dovesse riuscire a rimettersi in forze, chiaramente si sottoporrà a terapie che potranno rimetterlo in sesto per la speranza di tutti. L’americano ha sconfitto sempre nella giornata di oggi un altro italiano. Tre set a uno contro Lorenzo Sonego che ha venduto cara la pelle come suo solito.