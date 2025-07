Per Chiesa il Napoli si è un po’ defilato: ora l’Atalanta è in pole (Footmercato)

Diversi club di Serie A stanno monitorando la situazione legata a Federico Chiesa, che lo scorso anno a Liverpool non ha trovato il minutaggio che desiderava. Per l’Atalanta è ora una priorità. Ma ci sono anche Roma, Fiorentina e Bologna. Il Napoli sembra essere più indietro.

Per Chiesa il Napoli si è un po’ defilato: ora l’Atalanta è in pole

Come riportato da Footmercato:

Arrivato a Liverpool con grandi aspettative, Federico Chiesa ha vissuto una stagione molto al di sotto delle aspettative. Spesso ostacolato da infortuni ricorrenti, l’ala non ha mai davvero trovato il suo posto in squadra con Arne Slot. Spesso confinato in un ruolo da jolly, Chiesa non ha mai fatto più di due presenze consecutive in Premier League. Diversi club, tra cui Napoli e Atalanta, si erano interessati a lui a gennaio, ma l’ex Juve aveva deciso di proseguire la sua stagione in Inghilterra. Quest’estate, Chiesa non è stato convocato per il ritiro pre-stagionale con il Liverpool, ulteriore prova che non fa più parte dei piani del club. Il Napoli, che sembrava essere in pole a gennaio, da allora si è ritirato. Risultato: nonostante un profilo ancora attraente, soprattutto in Serie A, la situazione del giocatore rimane congelata per ora.

All’età di 27 anni, Chiesa è più che mai in partenza, ma tutto si muove lentamente per un giocatore che due anni fa era considerato uno dei migliori esterni d’Europa. Quattro club di Serie A stanno tenendo d’occhio Federico Chiesa. La Roma, ma senza andare oltre per ora. L’Atalanta, che ha appena perso Mateo Retegui e potrebbe dire addio anche ad Ademola Lookman, considera Chiesa come un’assoluta priorità. Un’offerta di 15 milioni è già sul tavolo. Da parte di Fiorentina e Bologna, i due club rimangono attenti. Per ora, tutto è ancora agli inizi, ma l’interesse dimostra che Chiesa rimane un giocatore importante per l’Italia, nonostante una stagione più che deludente al Liverpool.