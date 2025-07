Osimhen, Galatasaray in Italia per trattare? Di Marzio: “Napoli non ha appuntamenti”

Sono ore caldissime sul fronte Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha scelto il Galatasaray, dopo aver rifiutato l’offerta monstre (da 40 milioni a stagione) dall’Al Hilal. Il turco, tuttavia, non pare intenzionato a pagare al Napoli la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. De Laurentiis, dal canto suo, non vuole fare sconti a nessuno, ma è necessario trovare la giusta quadra per risolvere la telenovela. In tal senso, si vocifera che i vertici della compagine di Istanbul starebbero volando in direzione Italia per cercare di capire se vi sono margini per trattare.

Le ultime di Di Marzio sul futuro di Osimhen

Una notizia che, però, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha commentato in maniera abbastanza netta, parlando di Napoli fermo sulle sue condizioni e di nessun appuntamento in programma tra le due società.

Di seguito quanto scrive il giornalista sul suo sito ufficiale:

“Il Napoli ribadisce la sua posizione su Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano lascerà il club soltanto nel caso in cui venga pagata interamente la clausola rescissoria. Non ci saranno sconti né trattative al ribasso: questa è la linea ferma della società azzurra, confermata anche nelle ultime ore. Il messaggio è rivolto a tutti i club interessati al giocatore, compreso il Galatasaray.

La posizione di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza resta chiara: chi vorrà portare via Osimhen dovrà versare per intero la cifra prevista dalla clausola, senza margini di trattativa. Il vicepresidente del club turco sarebbe in viaggio verso l’Italia per provare a intavolare un dialogo. Tuttavia, il Napoli non ha appuntamenti fissati con gli emissari del Gala. In un mercato in cui diversi club stanno cercando rinforzi in attacco, il Napoli fa dunque muro e difende il suo attaccante”.

Il Napoli sta tentando di sbloccare la trattativa per Juanlu Sanchez, il terzino che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Il Siviglia, al momento, ha rifiutato le offerte ritenute troppo basse; gli spagnoli vogliono circa 20 milioni. Ma l’inserimento di un giocatore come contropartita, Simeone o Cajuste, potrebbe far cambiare loro idea.

Simeone o Cajuste: il Napoli vuole dare uno dei due al Siviglia per Juanlu

Secondo quanto riportato dagli spagnoli di As:

Siviglia e Napoli stanno negoziando il trasferimento di Juanlu Sánchez e qualche calciatore potrebbe entrare nell’operazione attraverso uno scambio. Il Siviglia preferirebbe avere soldi, perché ha bisogno di 15-20 milioni per registrare Adams, Vargas e Alfon; ma è anche aperto alle contropartite. Tra i giocatori offerti ci sono l’attaccante Giovanni Simeone e il centrocampista svedese Jens Cajuste. Simeone, 30 anni, ha ancora un anno di contratto col Napoli e vorrebbe giocare nel club spagnolo. Cajuste punta ad entrare nei piani concreti del Siviglia, dopo che hanno perso due centrocampisti come Saul e Lokonga, ritornati ai loro club dopo i prestiti.