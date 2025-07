Per Grealish il City vuole 45 milioni: il Napoli resta tra i club interessati (Guardian)

Il Napoli cerca un altro esterno a sinistra oltre a Noa Lang. E, secondo il Guardian, l’interesse per Jack Grealish rimane. L’inglese è stato messo fuori rosa dal Manchester City.

Per Grealish il City vuole 45 milioni: il Napoli resta tra i club interessati

Come riportato dal quotidiano britannico:

Jack Grealish è ora a casa girando i pollici mentre i suoi compagni di squadra del Manchester City sono usciti dal Mondiale per club. L’ala sta ora attirando un serio interesse da parte di Tottenham, Newcastle e Napoli, dopo che il City ha definito il suo prezzo: 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro), su un giocatore che è costato loro il doppio tre anni fa.

Il Sun riportava il 22 giugno:

Kevin De Bruyne vuole che il tecnico del Napoli lo faccia riunire con Jack Grealish. Conte ha parlato con De Bruyne sul suo vecchio compagno del Manchester City, il cui futuro è segnato, visto che è stato tagliato fuori per il Mondiale per club da Pep Guardiola. E il belga spera di riuscire a convincere Conte. Grealish, 29 anni, dovrebbe però tagliarsi radicalmente lo stipendio, poiché il Napoli gli pagherebbe poco più della metà (al momento prende 17 milioni di euro lordi). Accetterebbe il Napoli per avere la possibilità di essere convocato da Tuchel per i Mondiali 2026. Anche all’Everton piace Grealish, ma l’esterno darebbe priorità all’Italia.