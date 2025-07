Ngonge-Torino, manca ancora il via libera del Napoli per la formula (Tuttosport)

Cyril Ngonge è vicino dal diventare un nuovo calciatore del Torino; il calciatore ha già raggiunto un accordo con i granata, ma il Napoli non gli ha ancora dato il via libera perché vorrebbe che fosse acquistato con la formula di un prestito con obbligo di riscatto (il Torino spinge per il diritto).

Ngonge-Torino, manca ancora il via libera del Napoli per la formula

Nicolò Schira su Tuttosport scrive:

Cyril Ngonge e il Torino sono ormai promessi sposi. Intesa di massima già raggiunta per un contratto fino al 2029. Non a caso l’esterno offensivo ha finora declinato tutte le avance arrivate da altri club (Genoa, Bologna, Monaco e Club Brugge). Un atteggiamento che ha dato forza al club granata nelle contrattazioni col Napoli, sfociate nell’intesa di massima per un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (7 milioni). Se sulle cifre è già arrivato il via libera dai campioni d’Italia, manca ancora la quadra totale sulla formula; la società di De Laurentiis spinge per inserire un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Non il primo punto dal mese di febbraio e neppure la salvezza, ma potrebbe essere legato al raggiungimento di tot presenze da parte del belga.

Il Toro non si presenta al ritiro di Prato allo Stelvio al completo. Ordinaria amministrazione, ma è anche lecito che sia così: oggi tutte le squadre di Serie A sono un cantiere aperto. […] Davide Vagnati in settimana incontrerà Napoli e Venezia. Per parlare essenzialmente di due temi: Cyril Ngonge e Gaetano Oristanio. […] Col Napoli, sulle cifre c’è già un principio d’intesa: un milione per il prestito e sette per il riscatto. Ok, il prezzo è giusto, ma è il modo a non convincere: gli azzurri continuano a insistere sull’obbligo di riscatto.

Sì, Ngonge certamente vuole solo il Toro e spingerà affinché possa tornare a lavorare con Baroni, che l’ha fatto brillare ai tempi di Verona.

Giovanni Manna, però, non è in vena di regali. Non a questo punto del mercato. Il Bruges ci ha provato, ma non ha scaldato il cuore del giocatore, al contrario convinto che il Toro possa ridargli lo smalto perduto nell’ultimo anno e mezzo. […] Ma il Napoli spera di rientrare di una parte dell’investimento perfezionato a gennaio 2024, quando spese 18 milioni più 2 di bonus per cercare di salvare una stagione disgraziata. Non è andata bene, ma Ngonge a 25 anni ha tutto per rilanciarsi e il Toro spera di accoglierlo presto a braccia aperte. Se dovesse riuscire a sbilanciarsi sull’obbligo di riscatto, avrà vita facile con la controparte.