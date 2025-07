De Laurentiis non svenderà neanche Ngonge (al Torino), avendolo pagato 20 milioni dal Verona

Ne parla Tuttosport. Manna e il presidente non sono d'accordo con la formula del trasferimento: vogliono l'obbligo di riscatto. Ok le cifre, 1 milione per il prestito e 7 per ulteriori secondo certe condizioni

Il Napoli lavora molto anche sulle cessioni. Oltre a Rafa Marin venduto al Villarreal ci saranno da piazzare i vari Cajuste, Lindstrom, Cheddira e altri rientranti da prestiti ma pure Cyril Ngonge, che nel gennaio 2024 sembrava destinato ad essere l’attaccante risolutore del momento nero che la squadra stava vivendo. Poi il buio. Con Conte pochissime presenze. Molto probabilmente, come racconta Tuttosport da settimane, andrà al Torino di Baroni.

Ngonge, il prezzo è giusto ma il “come” continua a non convincere De Laurentiis (Tuttosport)

Scrive così Tuttosport:

“Il Toro non si presenta al ritiro di Prato allo Stelvio al completo. Ordinaria amministrazione, ma è anche lecito che sia così: oggi tutte le squadre di Serie A sono un cantiere aperto. […] Davide Vagnati in settimana incontrerà Napoli e Venezia. Per parlare essenzialmente di due temi: Cyril Ngonge e Gaetano Oristanio. […] Col Napoli, sulle cifre c’è già un principio d’intesa: un milione per il prestito e sette per il riscatto. Ok, il prezzo è giusto, ma è il modo a non convincere: gli azzurri continuano a insistere sull’obbligo di riscatto.

Sì, Ngonge certamente vuole solo il Toro e spingerà affinché possa tornare a lavorare con Baroni, che l’ha fatto brillare ai tempi di Verona.

Giovanni Manna, però, non è in vena di regali. Non a questo punto del mercato. Il Bruges ci ha provato, ma non ha scaldato il cuore del giocatore, al contrario convinto che il Toro possa ridargli lo smalto perduto nell’ultimo anno e mezzo. […] Ma il Napoli spera di rientrare di una parte dell’investimento perfezionato a gennaio 2024, quando spese 18 milioni più 2 di bonus per cercare di salvare una stagione disgraziata. Non è andata bene, ma Ngonge a 25 anni ha tutto per rilanciarsi e il Toro spera di accoglierlo presto a braccia aperte. Se dovesse riuscire a sbilanciarsi sull’obbligo di riscatto, avrà vita facile con la controparte.

E poi c’è Oristanio, altro oggetto del desiderio di Vagnati, che però più di 8 milioni non intende mettere sul piatto. Il Venezia, appena retrocesso, ne chiede 12. Difficilmente li avrà, ma non solo dai granata, anche perché tenere un giocatore così in Serie B è un lusso che in Laguna non si possono permettere. Oristanio ovviamente gradisce la destinazione granata, ma il Toro non si svenerà per prenderlo”.