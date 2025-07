Ngonge al Torino è cosa fatta, opzione di riscatto fissata a 11 milioni (Romano)

Ngonge sarà un nuovo calciatore del Torino. Lo annuncia l’esperto Fabrizio Romano sul proprio canale ufficiale di X (ex Twitter ndr), parlando di un’opzione di riscatto di 11 milioni che il Torino potrà (o dovrà) esercitare. Si tratta di una cifra al rialzo rispetto a quanto si diceva in precedenza, intorno ai 7-8 milioni. Evidentemente si tratterà di un diritto di riscatto che dipenderà dalla stagione che il belga porterà a termine in fatto di bonus sotto la guida di Baroni, che già l’aveva allenato a Verona.

Ngonge al Torino dal Napoli, affare fatto (Romano)

Scrive così l’esperto di mercato su X:

«Il Torino sta chiudendo per l’affare Cyril Ngonge dal Napoli. Un milione di prestito come base fissa, con 11 milioni di opzione di riscatto e 4 anni di contratto (non è chiaro se si tratti di diritto o obbligo di riscatto ndr). Il giocatore ha detto sì al Torino con convinzione. Intanto il Napoli e il club granata restano in contatto per Vanja Milinković-Savić, che è un affare a sé»

Napoli, raggiunto l’accordo con l’entourage di Milinkovic-Savic (Pedullà)

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito:

Sabato scorso si è riaperta una pratica quando nessuno ci pensava o ne parlava più. Aggiungiamo: in serata sono stati raggiunti gli accordi tra l’entourage del portiere e il club di De Laurentiis. Adesso bisogna aspettare che si consumino i tempi tecnici delle operazioni che il Napoli sta chiudendo, poi ci sarà l’ultimo affondo per regalare un nuovo portiere a Conte. Di sicuro Milinkovic-Savic ha dato priorità al Napoli malgrado il pressing, anche recente, del Leeds.