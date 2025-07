Ngonge ha terminato le visite mediche col Torino: prestito da 1 milione più 17 per il riscatto (Romano)

Cyril Ngonge è da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Torino. Il fantasista ha sostenuto questa mattina le visite mediche con il club granata. L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito immediato da un milione più 17 milioni per il riscatto. A seguire quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, sul proprio account “X”.

“Cyril Ngonge ha appena completato le visite mediche come nuovo giocatore del Torino e il suo contratto dovrebbe essere firmato a breve. Il Napoli riceverà 1 milione di euro per il prestito e 17 milioni di euro per l’opzione di acquisto, una clausola non obbligatoria, anch’essa inclusa nell’accordo”.

🇧🇪🐂 Cyril Ngonge has just completed medical tests as new Torino player with contract set to be signed next.

Napoli receive €1m loan fee and €17m buy option clause not mandatory also included in the deal. pic.twitter.com/llyvWYAK5N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2025