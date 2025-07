Napoli, Milinkovic Savic arriverà tra oggi e domani. Ngonge in prestito al Torino (Sky)

Entro 48 ore il Napoli chiuderà per l’arrivo di Vanja Milinkovic Savic dal Torino, che sarà il vice di Alex Meret. Percorso inverso farà Cyril Ngonge, ma in prestito.

Milinkovic Savic arriverà al Napoli entro 48 ore, Ngonge andrà al Torino

Sky Sport con Gianluca Di Marzio scrive:

Attesa tra oggi e domani la chiusura di Milikonvic Savic dal Torino: operazione da 22,5 milioni di euro. Percorso inverso per Ngonge, ceduto in prestito al Torino.

.@sscnapoli, attesa tra oggi e domani la chiusura per Milinkovic Savic dal @TorinoFC_1906: operazione da 22,5 milioni di euro. Percorso inverso per Ngonge, ceduto in prestito @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 23, 2025

Ieri Tuttosport scriveva:

Baroni si aspetta di abbracciare molto presto Ngonge. Per il quale la società aveva già ipotizzato di svolgere le visite mediche a Torino nei giorni scorsi, prima del dietrofront d’obbligo. Stessa cosa pensata dal Napoli per Milinkovic Savic. E invece? Il belga è ancora a Napoli, il serbo si allena regolarmente a Prato. I due club continuano a palleggiare senza arrivare al dunque. Il nodo è l’obbligo di riscatto di Ngonge. Il Napoli lo pretende ancora, il Torino cerca invece scorciatoie per trasformarlo in diritto. Ma se il Toro non è convinto di prenderlo al 101% a giugno 2026, non lo prende. La recente storia di Elmas insegna. Vagnati e Manna trattano per un’intesa definitiva che possa coinvolgere i due calciatori.