Ngonge al Torino, oggi giornata decisiva: chiusura ad 1 milione più 11 eventuali a giugno (Tuttosport)

Cyril Ngonge è sempre più vicino alla chiusura con il Torino. Il fantasista azzurro può sbarcare in maglia granata nelle prossime ore. La giornata decisiva può essere quella odierna. Arrivano le ultime riportate da Tuttosport, a seguire quanto si legge.

Ngonge al Torino, ci siamo: le ultime

“La trattativa che, chiudendosi, potrebbe finalmente dare a Marco Baroni la possibilità di avere a disposizione un esterno d’attacco da poter inserire in una squadra ancora sperimentale. Cyril Ngonge non è partito col Napoli per il ritiro di Dimaro, ma l’esclusione dalla lista dei giocatori partenopei agli ordini di Conte non ha stupito nessuno. Al contrario, quello di giovedì era stato un ulteriore passo in avanti nella trattativa. Ed è quello con cui alla fine si troverà si arriverà all’accordo. 1 milione subito e poi 11 da versare, eventualmente, a giugno”.

“Oggi è in programma un altro incontro tra le parti per definire una volta per tutte il trasferimento del giocatore che l’attuale tecnico granata ha allenato anche a Verona, lanciando e valorizzando al meglio, tanto da attirare proprio l’interesse del Napoli. Ha pesato non poco per la definizione dell’operazione la volontà di Ngonge, ben contento di ritrovare il suo vecchio allenatore ma soprattutto di ripartire sapendo di poter essere al centro del progetto di Baroni”.