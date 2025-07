Ndoye in stand-by, il Napoli vorrebbe chiudere a 35 milioni + Zanoli (Repubblica)

Dan Ndoye resta l’obiettivo principale del Napoli sugli esterni dopo aver chiuso l’acquisto di Noa Lang. La richiesta economica per l’esterno svizzero da parte del Bologna, però, è stata ritenuta eccessiva dagli azzurri, che vorrebbero trattare con una contropartita.

Il Napoli vorrebbe Ndoye offrendo al Bologna 35 milioni più Zanoli

Sull’edizione odierna di Repubblica Napoli, Pasquale Tina scrive:

Il Bologna ha alzato un muro apparentemente insormontabile chiedendo quasi 50 milioni di euro. Il Napoli ha messo in stand-by la vicenda in questa settimana perché impegnato nella questione Osimhen, ma è pronto a riprendere i dialoghi con Sartori. L’obiettivo di Manna è provare a inserire un giocatore in contropartita, magari proprio Zanoli che piace a Vincenzo Italiano. Il Napoli aggiungerebbe 35 milioni di euro.

Cinquanta milioni tondi tondi, solo di fronte a questi numeri il Bologna potrebbe barcollare e di conseguenza cedere anche alla tentazione di lasciare andare via Dan Ndoye. Informando di nuovo il Napoli su quella che è la propria richiesta economica per l’esterno svizzero, per certi versi è come se la società rossoblù avesse voluto blindarlo […] In pratica, quando un calciatore lo vuoi trattenere quasi a tutti i costi, spari alto sul prezzo, se poi a quel punto ti trovi davanti chi è disposto ugualmente ad accontentarti, pazienza, con 50 milioni finisce che te ne puoi fare anche una ragione.

A differenza di quello che è stato il comportamento (inatteso, inutile nasconderlo) di Beukema (ma attenzione, non è per questo motivo che il Bologna ha ceduto alle sue preghiere), Fenucci, Sartori e Di Vaio non si aspettano prese di posizione forti da parte di Ndoye, al quale il Bologna proporrà legittimamente un forte aumento dell’ingaggio e non è escluso anche l’allungamento del contratto in scadenza fra 3 anni, riconoscendo le sue notevoli potenzialità tecniche e fisiche, quanto sia cresciuto in questi mesi arrivando anche a fare gol con una certa continuità (l’ultimo, il più importante, quello nella finale di Coppa Italia contro il Milan nella notte magica dell’Olimpico di Roma) e al tempo stesso quanto sia stato fondamentale in questa ultima annata